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فلسطينيون يروون معاناتهم مع تزايد الاعتقالات بالضفة

11/18/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كان حمزة القواسمي في منزله بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية المنزل بعد منتصف الليل واعتقلته.
شارك بائع القهوة البالغ من العمر 27 عاما في مسيرات مناهضة للحرب على غزة، وكان قد تم القبض عليه واحتجازه سابقا بسبب انتمائه للكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، لكنه قال إن المعاملة هذه المرة كانت الأسوأ.
وقال لرويترز «وضعوني في السيارة بعد اعتقالي أمام الأهل والاعتداء علي بدأ منذ وضعي في السيارة والقوة اللي اعتقلتني هي حرس حدود أخذوني عند منطقة الحرم الإبراهيمي». وقال القواسمي إن معتقليه عصبوا عينيه وصفدوا يديه وأخذوه بعيدا واتهموه بأنه عضو في تنظيم داعش وضربوه، وفي وقت ما أزالوا العصابة عن عينيه حتى يتمكن من رؤيتهم يوجهون أسلحتهم إلى رأسه مع التهديد بقتله.
وفي حين انصب التركيز على سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة خلال الأسابيع الستة الماضية، فإن الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، والتي يعيش فيها ثلاثة ملايين فلسطيني وأكثر من نصف مليون مستوطن يهودي، تشهد حالة من الغليان منذ أكثر من 18 شهرا مما أثار قلقا دوليا متزايدا مع تصاعد العنف. ويقول معتقلون ومسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل نفذت اعتقالات جماعية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وإن السجناء يواجهون بشكل متزايد الاعتداءات الجسدية والمعاملة المهينة في مرافق الاحتجاز الإسرائيلية.
ويشرف على السجون وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي لطالما دعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة مع السجناء الفلسطينيين.
وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان صدر في الثامن من نوفمبر الجاري ان لجوء إسرائيل للاعتقال الإداري يتزايد كثيرا، وهو أحد أشكال الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة.
وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، التي تمثل السجناء الذين تحتجزهم إسرائيل، إن القواسمي واحد من أكثر من 2700 فلسطيني اعتقلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تاريخ عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وقال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة للسلطة الفلسطينية، إن عدد الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل ارتفع إلى أكثر من 7800، بينهم نحو 300 طفل و72 امرأة. وأضاف أن هذا العدد لا يشمل السجناء من غزة، موضحا أن إسرائيل ترفض الكشف عن عددهم.
وذكر فارس أن أربعة أسرى فلسطينيين على الأقل توفوا في السجون الإسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية. وقال إن تشريح الجثث أظهر أنهم تعرضوا للتعذيب أو الإهمال الطبي. وأضاف أن مئات آخرين من السجناء أصيبوا بعد تعرضهم للضرب المبرح بكسور في أطرافهم وأضلاعهم وكدمات في أجسادهم.

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