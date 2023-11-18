حرب غزة تهيمن على حوار المنامة والمشاركون يتمسكون بحل الدولتين

الصفدي يشكك في قدرة إسرائيل على القضاء على «حماس».. وبوريل: السلطة الفلسطينية هي الوحيدة الممكن أن تحكم القطاع بعد الحرب

هيمنت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة على أعمال «المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة 2023» الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.وقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني، أن «الأمن لن يتحقق دون حل يقوم على أساس دولتين». وقال إن الولايات المتحدة «يجب أن يكون لها الدور القيادي في عملية السلام الشامل والمستدام بالمنطقة».وأضاف خلال افتتاحه المؤتمر أمس الأول أن «هذا هو وقت الأحاديث الصريحة». وأكد أنه «من الصعوبة الحديث في ظل ما يشهده قطاع غزة من قصف وعنف، حيث لا يوجد ماء ولا غذاء كاف ولا وسائل اتصال، ولا شعور بالأمان أو اليقين من الاستيقاظ في اليوم التالي، وهو وضع لا يحتمل ويجب أن نفعل كل ما نستطيع من أجل إيقافه»، مشيرا سموه إلى أن القرآن الكريم والتوراة وجميع الكتب السماوية حرمت قتل المدنيين والأبرياء، مدينا حماس وإسرائيل لقتلهم الأبرياء، مضيفا أنه يقف في صف المدنيين والأبرياء.وأشار إلى أن ما يتطلبه الموقف حاليا هو وقف عجلة العنف، ومن أجل تحقيق ذلك لابد أن يتم إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة وفقا للقانون الدولي، ودعم كل الجهود القائمة لتحقيق ذلك.وشدد على أهمية أن يتم وضع خطوط حمراء للتعامل مع الأوضاع في غزة لا يتم تجاوزها، وهي: عدم التهجير القسري للفلسطينيين الآن أو في المستقبل، وعدم إعادة الاحتلال، وعدم تقليص حدود غزة، ومن الجانب الآخر يجب ألا يكون هناك أي إرهاب موجه من غزة باتجاه إسرائيل.ولفت إلى أن القضية الفلسطينية لم تبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وإنما هي جرح عميق في الشرق الأوسط منذ أكثر من 75 عاما، ولن يكون هناك أمن حقيقي إلا بإتمام حل الدولتين من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته.وأشار الأمير سلمان بن حمد إلى أن آمال الشعب الفلسطيني وتطلعاته يجب أن تكون في قلب الحوكمة بعد الأزمة في غزة، ويجب أن تكون كلمة الشعب الفلسطيني مسموعة من خلال عملية ديموقراطية تحقق آماله وازدهاره.وأكد أنه يجب ألا نسمح للصراع أو العنف بأن يكون هو صاحب الكلمة النهائية في حل الخلافات الدولية، ويجب أن تنتصر الديبلوماسية والقانون الدولي على ذلك، وهذا الأساس الذي يجب أن يتبع لتحقيق الآمال في غزة وفي الصراع الروسي -الأوكراني أو أي صراع في أي منطقة جغرافية أخرى في العالم.من جهته، عبر وزير الخارجية الأردني عن شكه في قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها القضاء على حركة حماس عبر القصف العنيف واجتياح قطاع غزة الذي تديره الحركة منذ فترة طويلة.وحذر أيمن الصفدي في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر حوار المنامة أمس من أن الأردن «سيفعل كل ما يلزم» لمنع تهجير الفلسطينيين.وأضاف «لن نسمح أبدا بحدوث ذلك، وبالإضافة إلى أنه جريمة حرب فإنه سيكون تهديدا مباشرا لأمننا القومي. وسنفعل كل ما يلزم لوقفه»وتابع «تقول إسرائيل إنها تريد القضاء على حماس. هناك الكثير من العسكريين هنا، أنا فقط لا أفهم كيف يمكن تحقيق هذا الهدف».واعتبر الصفدي أن «هذه الحرب لا تأخذنا إلى أي مكان سوى نحو مزيد من الصراع والمزيد من المعاناة والتهديد بتوسع الرقعة إلى حروب إقليمية».بدوره، قال بريت مكغورك كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط إن إطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» سيؤدي إلى زيادة توصيل المساعدات الإنسانية وتوقف مؤثر للقتال في غزة.وأضاف في كلمته أمام المؤتمر «عندما يطلق سراح المحتجزين ستشهدون تغيرا واضحا».أما جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فرأى أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي يمكنها إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.وأضاف خلال مشاركته في الحوار «حماس لا يمكنها إدارة غزة بعد الآن». وأضاف «إذا من سيدير غزة؟ اعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع».وقال أنـــور قرقـــــاش مستشـار السياســــة الخارجية لرئيس الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول وجود على المدى الطويل في غزة مثيرة للقلق.وأضاف في تصريحات خلال قمة المنامة: «نسمع الآن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بل والرئيس الإسرائيلي عن نوع من الوجود الإسرائيلي على المدى الطويل في غزة. هذا مقلق للغاية».وتابع «هذا يشير إلى أنه ربما يكون الدرس الذي نتعلمه نحن كأغلبية الناس في المنطقة من أزمة غزة، وهو ضرورة العودة إلى حل الدولتين، أننا بحاجة إلى العودة إلى دولة إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب».