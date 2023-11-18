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عيادات نفسية بالمراكز الصحية

11/18/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قبل عدة سنوات كانت لدى وزارة الصحة خطة لفتح عيادات نفسية في المستوصفات لكنها لم تر النور. من الطبيعي ان الوزارة تقوم بعمل استبيانات او دراسات قبل تطبيق مثل هذه الخطة، ويبدو ان نتائجها أدت الي تأجيل الفكرة، وربما يعود ذلك ايضا إلى أنه في السنوات السابقة لم تكن المراكز الصحية منتشرة في جميع المناطق ومساحاتها لم تكن تكفي لافتتاح بعض العيادات، ولكن بعد التوسع الكبير والشامل في معظم المناطق من ناحية بناء المراكز الصحية والتخصصية، وشمولها على تخصصات طبية عديدة كالأسنان والعيون والجلدية والانف والاذن والحنجرة، أصبح لزاما أن تكون هناك عيادات نفسية تكون مكملة للخطة الصحية وتخفف الضغط على المستشفيات الكبيرة وتعطي نوعا من الاريحية والخصوصية للمرضى.
لا شك ان هناك الكثير من الناس يتحسس من مراجعة مثل تلك العيادات حتى لا يراه الآخرون ويتحدثون عنه مع علمه الشديد بالحاجة الى الارشاد والعلاج النفسي، وهذا اكبر دليل على نقص الثقافة الصحية والدوائية عند الكثيرين الذين يتسببون في إيذاء انفسهم والصبر على الامراض النفسية التي تكون آثارها في بعض الأحيان اشد فتكا من الامراض الجسدية والعضوية، فيترك المريض نفسه فريسة للقلق والاكتئاب والوسواس نتيجة ظروف او أزمات تعرض لها، ولا يستطيع ان يتخلص منها خوفا وخشية من نظرات الناس وكلامهم.
الناس في الدول المتقدمة يراجعون العيادات النفسية اكثر من العيادات الطبية الأخرى لدرجة ان اغلب الأطباء يحولون مرضاهم للأطباء النفسيين حتى يدخلوا عليهم الطمأنينة ويواجهوا امراضهم بهدوء ومن غير تشنج في حال انهم احتاجوا لعمليات كبرى او العلاج الكيميائي لمكافحة الأورام وغيرها من الامراض. اليوم اغلب البشر يتعرضون لضغوط نفسية كبيرة نتيجة لظروف ومصاعب مختلفة في هذه الحياة تترك في النفس الحزن الشديد وكره الحياة والتفكير في الموت والزهد في ملذات الدنيا، ولا يجد مثل هؤلاء من يساعدهم ولا يستطيعون حتى مساعدة أنفسهم. لذلك نتمنى على المسؤولين في وزارة الصحة الإسراع في فتح مثل هذه العيادات في المراكز الصحية حتى لو كانت يوم او يومين في الأسبوع، ولا مانع ان يتم تغير الاسم الى اسم آخر مثل عيادة الاسرة او عيادة العائلة، او أي مسمى يرفع الحرج ولا يسبب القلق والرهبة عند المرضى، فهل سنرى هذه الخطوة في الفترة القادمة؟


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