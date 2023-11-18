-->

Sunday, 19 November 2023 08:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشروع ((جنوب سعد العبدالله)) ركب السكة

11/18/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تطرقت في مقال سابق إلى مشروع منطقة جنوب سعد العبدالله الذي تم إقراره أخيرا للسكن بعد انتظار طويل للتغلب على بعض المعوقات التي كانت موجودة بشأن أرض المشروع.
وقد استطاع وزراء الإسكان خلال السنوات الخمس الماضية تجاوز هذه المعوقات حتى تم تحديد الموعد الفعلي لتوزيع الأراضي السكنية على المواطنين، والذي كان في ديسمبر من العام الماضي. هذا المشروع سيسهم في تخفيض قوائم الانتظار التي تنتظر حقها في الرعاية السكنية، ونأمل الإسراع في إقرار مشاريع سكنية مساندة أخرى مثل جنوب القيروان، حيث توزيعها سيسهم أيضا في حل هذا الملف الشائك.
طلبنا سابقا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية الإسراع في إقرار البنية التحتية للمشروع بعد توزيعه على وجه السرعة تمهيدا لإصدار أوامر البناء، حيث جاء التجاوب بعد فترة قليلة من قبل المؤسسة التي أعلنت عن إقرار الترسية للبنية التحتية على الشركة الفائزة بالمشروع، وبدأت تسلم أعمالها بشكل رسمي في المشروع، وقامت بإنزال آلياتها تمهيدا لإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار ومياه المعالجة للمشروع.
هذا الإنجاز يسجل للحكومة، ونتمنى أن مراقبة عمل الشركة وإلزامها تسليم المشروع في الوقت المحدد له.
كذلك مطلوب من المؤسسة زيادة عدد الدفعات، وكذلك إعداد المخصص لهم المشمولين في هذا المشروع حتى يتم الانتهاء من توزيع جميع الأراضي كما هو مخطط له.
وهناك تساؤلات بانتظار الإجابة من المسؤولين بالرعاية السكنية عن عدد الأراضي السكنية في هذا المشروع، وما إذا كان سيغطي أصحاب الطلبات حتى نهاية عام 2010 كما هو متداول.


[email protected]

MENAFN18112023000130011022ID1107451216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث