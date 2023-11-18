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في قفص الببغاوات!

11/18/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم، نقرأ نشاهد نسمع ونتأثر، ونعقب أحيانا. نشارك المنشورات ونتحدث عنها بين معارفنا. من عادتي أن أطلع على آراء الناس إزاء أي قضية! أحب أن أتعرف وأقيس وعي الشارع وتوجهاته، وأرى واجب التوجيه والإيضاح، ومن الجميل الثناء على الآراء السديدة. أفاجأ وأستغرب بعض التعليقات الهجومية التي ينشرها البعض بكل ثقة رغم انعدام صحتها! وتجد الكثير ممن يتساهل في المسائل المتعلقة بالذمم والسمعة!
في العادة يبدأ الأمر بتعليق واحد من هذا الصنف، مع مزيج من الاستهزاء، إلى الشتيمة وصولا إلى الطعن والافتراء! وتتزايد أعداد التعليقات على المنشور ذاته، جلها من الصنف ذاته!
سواء أكان المنشور رأيا لأحد المفكرين، أو تصريحا لأحد الوزراء، أو نتيجة لدراسة علمية أو إحصائيات، أو خبرا عن مشروع تنموي، أو تشريعا أو اقتراحا أو قانونا أو قرارا.
ما أن يستفتح التعليقات متصفح تافه يكتب تعليقا تهكميا ويمرر إصبعه إلى منشور لاحق، يترك التعليق ويغادر، محرضا لأي من كان ليعلق بنفس المزاج. ويبدو جليا كيف تنقاد الآراء وتستنسخ! فكأن تلك العقليات ـ والأصابع ـ تكرر فقط!
ويخيم جو من الجهالة والوقاحة في خانة التعليقات، تكاد تبحث عن إضافة أو معلومة فلا تجدها!
«العقل الجمعي» مصطلح في قاموس علم الاجتماع والنفس والسلوك، يقصد به وصف مدى تأثر الفرد بما يحيط به، فالإنسان يستلهم الكثير من توجهاته تبعا للذوق السائد في المجتمع، حتى وإن كان على صواب، سيبدأ بالتشكيك في نفسه! أو سيشق عليه البقاء في مجتمع يتبع الباطل ويحب الخرافة، ويستبيح الإهانة!
الإنسان مساءل عن ظنونه وسعيه، فلماذا يلغي عقله؟
إن الآداب الاجتماعية مطلوبة في مواقع التواصل شأنها شأن أهميتها في المجالس، ولا يصح أن نتطاول على الغير بسبب توارينا خلف الأجهزة والشاشات! وعلينا أن نؤدي أمانة النصح عندما نواجه مثل هذه السلوكيات، أو نقوم بالإبلاغ عن سوء الاستخدام.
حـرية الرأي مكفولة، وتباين الآراء مهم وصحي، لكن للحرية والاختلاف ضوابط وذوقيات لتحقيق التكامل والمنفعة العامة، في مجتمع بشري حضري.
فلا نريد أن نكون في قفص الببغاوات!


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