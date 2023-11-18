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شكراً لـ ((الإعلام)).. السنعوسي يستاهل

11/18/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبت المروءة أن تفارق أهلها، ونطق الوفاء بلسان الأوفياء، وطافت بمسائنا مشاعر صدق وحب وتقدير، إنه مساء يوم الأربعاء الخامس عشر من نوفمبر كانت ليلة خميس، سهرة من خلال تلفزيون الكويت، بذكرى وفاة أحد أعمدة الإعلام في الكويت، والذي أسس قواعده وجعل أصله ثابتا وفروعه بكل القارات، وسطر اسم الكويت مع اسمه بعالم السينما والإعلام.. بدأ نشاطه بالكشافة، ثم فنانا، ومخرجا، ومقدما للبرامج الحوارية الهادفة، ثم وكيلا مساعدا للإعلام، فوزيرا للإعلام، ثم كلفته الدولة برئاسة الكثير من مجالس إدارات الشركات الحكومية، إنه المغفور له بإذن الله تعالى محمد ناصر السنعوسي (أبو طارق)، ذلك الإنسان المبدع، الذي وهبه الله صفات عديدة، فهو شجاع باتخاذ القرار، جاد بتحمل المسؤولية، مغامر حتى وإن كان عكس التيار، فمن يجرؤ على إنشاء فندق 5 نجوم بقرية صحراوية، مثلما اقترح السنعوسي، فكان من أكثر الفنادق إشغالا وحجزا لصالات الأفراح، إنها النظرة الثاقبة والحس التجاري.
لو عددت مناقب السنعوسي وأعماله الوطنية لاحتجت صفحات، ومن يتابع ما كتبت سيجد بمقالاتي السابقة اسم محمد السنعوسي يتكرر (وفي حياته) لأني جعلته مثالا للإبداع والابتكار، ورمزا للروح الإيجابية في حب الوطن، وأنا الآن أكتب هذا المقال ليس لمدحه والثناء عليه، فهو معروف، ولن يصله ذلك، فهو عند ربه، وأدعو الله أن يرزقه الجنة ونعيمها، لكن من خلال مقالي هذا أقدم الشكر والامتنان لمن ساهم بالعمل في ظهور هذا البرنامج عن حياة ذلك المواطن الذي ترك بصماته في سجل تاريخ الوطن، لقد رحل بجسده، وذكراه حية بقلوبنا، هذا البرنامج أثلج صدورنا، أتدرون لماذا؟ لأنه أثبت ان أهل الكويت أهل شيمة ووفاء، لا ينسون الفضل بينهم، حتى وان غاب صاحبه، فإن قصرنا بتكريمه في حياته (مع أنه ذاق مرارة الجحود) فإن ذاكرة الشعب لا تنسى من أعطي، من فكره وجهدة وعرقة لوطنه وأهل بلدة، إن إحياء ذكرى المرحوم محمد السنعوسي دليل إثبات لكل من يعمل خير للوطن والمواطنين بأن عمله لن ينسى، وسيكون نبراسا وناقوسا يعيد ذكراه، ففي كل أعيادنا الوطنية نتذكر أبو طارق حين طلب من أهل الكويت أن يرفعوا علم الكويت على بيوتهم فانتشرت فكرته بكل الخليج، لن ننسى أبو طارق حين نرى ونسمع فرقة التلفزيون، لن تنساك الجهراء والدوحة بمدينتها الترفيهية، لن تنساك الكويت بأكملها، ففي كل ركن فيها ذكرى لك.
يقول الإمام الشافعي:
قد مات قوم..وما ماتت فضائلهم
وعاش قوم وهم في الناس أموات
شكرا لمعــالي وزير الإعلام الأخ عبدالرحــمن المطيري ولـــكل من شارك بــرأيه وذكرياته، وهـــم إخوة أعزاء، ولكل من عمل واجتهد من الفنيين، حتى ظهر هذا الجهد على أكمل وجه، وأبو طارق يستاهل.


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