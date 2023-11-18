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مكة وفيها جبال النور

11/18/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الشاعر محمود بيرم التونسي ألف عدة قصائد غنتها كوكب الشرق أم كلثوم ومن أشهرها «هو صحيح الهوى غلاب، وأنا بانتظارك مليت، والأمل» التي تعتبر من أجمل ما غنت أم كلثوم، ومن الأغاني التي اشتهرت كثيرا أغنية الورد جميل والحب كده وغنت أم كلثوم من شعره شمس الأصيل، وهناك الكثير من الأغنيات الجميلة التي غنتها أم كلثوم من شعر بيرم التونسي.
ولبيرم قصة لها علاقة بآخر أغنياته التي غنتها أم كلثوم بعد وفاته وهي «القلب يعشق كل جميل».. فقد كان يعرف عن بيرم بأن له أفكارا إلحادية، وفي فترة اختفى بيرم التونسي واستغرب الجميع خاصة معارفه، وظن البعض أنه سجن، إلا أن بعد أيام اكتشف معارفه أنه في الديار المقدسة بمكة الكرمة والمدينة المنورة.. وتابع معارفه أسباب سفره إلى الديار المقدسة لأداء العمرة.. وفي الروضة الشريفة بالمدينة المنورة جاء الوحي ليكتب قصيدته المشهورة التي تغنت بها كوكب الشرق أم كلثوم.. القلب يعشق كل جميل..
القلب يعشق كل جميل
وياما شفت، وياما شفت جمال يا عين
واللي صدق في الحب قليل
وإن دام وصاله يوم والا يومين
واللي هويته اليوم.. دايم وصاله دوم
لا يعاتب اللي يتوب،
ولا في طبعه اللوم
واحد ما فيش غيره،
ملا الوجود نوره
دعاني لبيته
لحد باب بيته
وعرف الناس فيما بعد قصة أداء العمرة.. فحكى لمعارفه أنه حلم بدعوة ربانية تدعوه لزيارة بيت الله.. وبناء على ذلك قام بأداء العمرة.
وهناك قصة أخرى لبيرم التونسي كانت في مناسبة حفل غنائي لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وكان بيرم أن حضر ليسمع أم كلثوم وهي تغني إحدى أغانيها الرائعة من شعره، وبعد الوصلة الغنائية قدم الوزير عبدالقادر حاتم وزير الإعلام المصري بيرم التونسي للرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذي كان حاضرا الحفل، وعرض حاتم مشروع منح الجنسية على بيرم التونسي الذي لم يحصل عليها رغم إقامته أكثر من 30 سنة.. وهنا طلب الرئيس عبدالناصر من الوزير حاتم منح الجنسية المصرية لبيرم التونسي.
لا شك أنها قصة تستحق القراءة عن شاعر مخضرم قدم العديد من الأشعار الجميلة ومنها ما تغنت به أم كلثوم وأشهرها الورد جميل.
حكمة: «كل وعاء يضيق بما جعل فيه، إلا وعاء العلم فإنه يتسع به» الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
والله الموفق.

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