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الحق والباطل

11/18/2023 11:22:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحق من أسماء الله الحسنى، وقد ورد اسم الحق في عشر آيات من القرآن الكريم، ومعناه المتصف بالوجود والدوام والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال ولا فناء، وهو الذي يحق الحق بكلماته، قال الخطابي: الحق هو المتحقق كونا ووجودا وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق، وفي اللغة هو الامر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والحكم المطابق للواقع، أما الباطل فهو على الضد مما ذكرت، فلا يعتد فيه أو يؤخذ به لأنه غير صحيح من الأساس، وما بُني على باطل فهو باطل، وقد قالوا في الأمثال: نصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف، والحق يعلو ولا يعلى عليه، وقد قال الله تعالى (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ـ الإسراء: 81).
وروى عبدالله بن مسعود أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. لذلك فالحق نور أبلج والباطل لجلج، فدولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة، وكل إنسان عاقل لا يبطل حقا ولا يحق باطلا، ومن طلب عزا بباطل مني بالذل والفشل والصغار، ومن نصر الباطل كب على وجهه عاجلا أو آجلا. فالحق هو الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه وبه نصروا، فعلينا أن ننقاد للحق أكان لنا او علينا، فهذا أبوبكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمضى الحق رغم ارتداد معظم القبائل العربية مع الشدة والضيق، فبعث جيش أسامة بن زيد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وحارب المرتدين حتى قض مضاجعهم وعادوا الى الإسلام فكان النصر حليفه لأنه على حق.
ولما كتب كتاب استخلاف عمر بن الخطاب من بعده، قال لمعيقيب الدوسي: ما يقول الناس في استخلافي عمر؟ قال: كرهه قوم ورضيه آخرون، قال: فالذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه؟ قال: بل الذين كرهوه، فقال: إن الحق يبدو كريها وله تكون العاقبة، والعاقبة للتقوى، ولا شك أن الحق والباطل يتصارعان منذ خلق الله الأرض ومن عليها وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يمكن للباطل بأي حال من الأحوال ان ينتصر على الحق، قضى بذلك الملك الحق، ودمتم سالمين.

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