(MENAFN
- Al-Anbaa) الحق من أسماء الله الحسنى، وقد ورد اسم الحق في عشر آيات من القرآن الكريم، ومعناه المتصف بالوجود والدوام والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال ولا فناء، وهو الذي يحق الحق بكلماته، قال الخطابي: الحق هو المتحقق كونا ووجودا وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق، وفي اللغة هو الامر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، والحكم المطابق للواقع، أما الباطل فهو على الضد مما ذكرت، فلا يعتد فيه أو يؤخذ به لأنه غير صحيح من الأساس، وما بُني على باطل فهو باطل، وقد قالوا في الأمثال: نصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف، والحق يعلو ولا يعلى عليه، وقد قال الله تعالى (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ـ الإسراء: 81).
وروى عبدالله بن مسعود أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. لذلك فالحق نور أبلج والباطل لجلج، فدولة الباطل ساعة ودولة الحق الى قيام الساعة، وكل إنسان عاقل لا يبطل حقا ولا يحق باطلا، ومن طلب عزا بباطل مني بالذل والفشل والصغار، ومن نصر الباطل كب على وجهه عاجلا أو آجلا. فالحق هو الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه وبه نصروا، فعلينا أن ننقاد للحق أكان لنا او علينا، فهذا أبوبكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمضى الحق رغم ارتداد معظم القبائل العربية مع الشدة والضيق، فبعث جيش أسامة بن زيد امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وحارب المرتدين حتى قض مضاجعهم وعادوا الى الإسلام فكان النصر حليفه لأنه على حق.
ولما كتب كتاب استخلاف عمر بن الخطاب من بعده، قال لمعيقيب الدوسي: ما يقول الناس في استخلافي عمر؟ قال: كرهه قوم ورضيه آخرون، قال: فالذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه؟ قال: بل الذين كرهوه، فقال: إن الحق يبدو كريها وله تكون العاقبة، والعاقبة للتقوى، ولا شك أن الحق والباطل يتصارعان منذ خلق الله الأرض ومن عليها وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يمكن للباطل بأي حال من الأحوال ان ينتصر على الحق، قضى بذلك الملك الحق، ودمتم سالمين.
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