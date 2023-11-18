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غزة.. وماذا بعد؟ (1)

11/18/2023 11:22:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدعو الله أن تنجح الأصوات القليلة العاقلة في عواصم العالم «المتحضر» في إقناع «صقور» سلطات الاحتلال بالوقف الفوري للضرب الوحشي الذي يتعرض له إخوتنا في فلسطين، وأتمنى أن «ينفذ» مجلس الأمن قراراً واحداً لإيقاف شهوة القتل والتدمير وسفك دماء الأطفال والعجائز والنساء التي تسيطر على الكيان الصهيوني المحتل، والتي تزداد أمام مسمع وبصر العالم كله دونما تحرك دولي «مقنع» لإيقافها وكبح جماح المذابح غير المسبوقة.
أقول ذلك داعياً ومتمنياً السلامة والنجاة لأهلنا في غزة وفلسطين، وأن يرحم الله شهداءهم ويشفي مصابيهم ويفك قيد مسجونيهم،.. أقول ذلك وعيني على مصر المحروسة التي انخرطت فورا في محاولات «دبلوماسية» لوقف الاعتداء على المدنيين وأخرى «إنسانية» لكسر الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية عبر معبر «رفح»، ولكن يدور في ذهني سؤال: هل نحن مستعدون للسيناريو الأكثر سوءاً؟.. وخصوصا أن سلطات الاحتلال لم تتوقف يوماً عن ترديد أن الحل هو في التهجير القسري لأهل غزة إلى الجنوب، ودفعهم قسراً.. وقهراً إلى اللجوء إلى سيناء، وبالطبع تكرار الأمر مع سكان «الضفة الغربية» ودفعهم إلى اللجوء للمملكة الأردنية، لتحقيق حلم «الدولة اليهودية ذات العنصر النقي الديني الواحد»، والغريب أن تل أبيب نجحت في دفع بعض قادة وزعماء الدول «الغربية» الى تبني الفكرة.. بل والمساهمة في تكلفتها، بالرغم من الموقف المصري «الفولاذي» الرسمي والشعبي الرافض للتهجير القسري رفضاً قاطعاً، والموقف العربي المؤيد للقاهرة، ودعوة بعض القوى العالمية إلى ضرورة اللجوء إلى «حل الدولتين».
حقيقة كلما «تكرر» شرح القيادة السياسية المصرية لمبررات رفض القاهرة القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أمام وفد غربي رفيع تزداد مخاوفي، فمعنى ذلك أن هناك مَن لا يزال يطرح «المخطط الوهمي المرفوض» على القيادة المصرية ظاناً أنه سيلقى رداً مختلفاً!!.. وكان آخر «تكرار» لرفض مصر القاطع للمخطط الذي يهدف إلى تدمير وإنهاء القضية الفلسطينية ما حدث بالأمس عندما شدد الرئيس السيسي على موقف مصر المبدئي لرئيسة مفوضية الاتحاد الاوروبي «أورسولا فون ديرلاين» ووفد مسؤولي المفوضية!!
الكيان الصهيوني لا يلتفت إذن إلى الاستماع لأصوات العقل وضرورة إيقاف اطلاق النار وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وهو الذي لا ينفذها منذ إنشائه.. ولا يفكر في إحلال السلام، ولا في احترام «الإجماع» على أن حل الدولتين هو طريق الحق..
ففيمَ يفكر «حكماء صهيون الجدد»؟.. وهل نحن في مصر والعالم العربي مستعدون للتصدي لسيناريوهات تنفيذ «بروتوكولاتهم» الشيطانية؟
وللحديث بقية.. إن كان في العمر بقية..
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.


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