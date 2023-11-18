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صناعيون يؤكدون ضرورة تعزيز المنتج الوطني

11/18/2023 11:22:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- أكد صناعيون خلال اجتماع الهيئة العامة الموحّد لصناعيي الأردن أهمية تعزيز العملية الإنتاجية بالمملكة، للحيلولة دون حدوث أي نقص في المواد الأساسية اللازمة للمواطنين.
وشددوا خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمبنى غرفة صناعة عمان على تعزيز تواجد المنتجات الوطنية في السوق المحلي، إضافة إلى استعداد الشركات الصناعية للمساهمة في إعادة إعمار غزة.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير خلال اجتماع للهيئة العامة الموحد لصناعيي الأردن إن "حملة (وفاء الدين) مستمرة في جمع التبرعات العينية والنقدية لدعم أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من قبل الاحتلال" داعيا مختلف القطاعات الاقتصادية للمساهمة فيها.
وأضاف "القطاع الصناعي الأردني يؤكد وقوفه ودعمه لموقف المملكة قيادة وحكومة وشعبا فيما يتعلق بالعدوان الغاشم على غزة مشيدا باستثمار الأردن لسياسته الخارجية وعلاقاته الدبلوماسية في إيصال المساعدات الطبية للأشقاء في غزة والضفة، وكذلك قرار الحكومة بعدم التوقيع على اتفاقية تبادل الطاقة بالمياه مع الاحتلال".
وبين أن الغرفة تعمل على جمع التبرعات العينية والنقدية من القطاع الصناعي وتأمين احتياجات الأهالي الطارئة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وبين الجغبير أن الغرفة قامت بإرسال مخاطبات إلى 100 جهة دولية حول العالم للتعريف وإظهار ما يحدث في غزة من عدوان غاشم وجرائم حرب وإبادة جماعية للأطفال والنساء والمدنيين بالإضافة إلى تدمير للبنية التحتية وهدم المساجد ودور العبادة وقطع الماء والكهرباء والمحرقات.
وأكد الجغبير أهمية دعم الصناعة الوطنية داخل السوق المحلي وفي أسواق التصدير لتعزيز دورها في تمكين الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل خصوصا وأنها تتمتع بجودة عالية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرف الصناعية موجودون لخدمة القطاع والاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن حملة "وفاء الدين" التي يشرف عليها ممثلون من غرف الصناعة إضافة إلى أعضاء في الهيئة العامة من القطاع الصناعي، تعمل على مدار الساعة وتعقد اجتماعات دورية باستمرار، وتعمل في أكثر من محور، منها ما يشمل تقديم أشكال الدعم وفتح باب التبرعات والدعم العيني إضافة إلى إقامة وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني، حيث لقيت هذه الحملة تجاوبا كبيرا من القطاع الصناعي، وما زالت الشركات الصناعية تقدم الدعم العيني والنقدي والمستلزمات الطبية والدوائية والخيم والمنتجات الغذائية حيث بلغ حجم التبرعات النقدية والعينية التي تم تحويلها للهيئة الخيرية الهاشمية حوالي (16) مليون دولار.
كما تشمل محاور الحملة استثمار علاقات الغرف الصناعية مع المؤسسات الاقتصادية العربية والدولية والبعثات الدبلوماسية الموجودة في المملكة، لغايات تشكيل لوبي ضاغط من أجل وقف العدوان على الأشقاء في غزة والأراضي المحتلة، من خلال إظهار الصورة الحقيقية لهذه الحرب، والتي تستهدف الإنسان الفلسطيني طفلا وامرأة ورجلا سواء بالقتل المباشر أو من خلال منع تزويد القطاع بالماء والغذاء والكهرباء، إضافة إلى تدمير البنية التحتية في قطاع غزة بما فيها المستشفيات، والمدارس ودور العبادة".

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