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استمرار توقف توريد النفط العراقي إلى المملكة

11/18/2023 11:22:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- ما يزال توريد النفط العراقي إلى المملكة متوقفا منذ أواخر الشهر الماضي، وفقا لمدير عام الشركة الناقلة نائل ذيابات.
وقال الذيابات، في رده على سؤال لـ"الغد" أمس إنه ولغاية الآن لم يتم نقل أي كمية من حصة المملكة من النفط للشهر الحالي، وذلك بسبب استمرار احتجاجات بعض الفصائل على الحدود الأردنية العراقية نتيجة للحرب على غزة.
وبين ذيابات أن الجهات المختصة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية على تواصل مع نظيرتها العراقية للوصول إلى حل لهذه القضية، مشيرا إلى ان مخصصات الشهر الماضي نقلت بالكامل إلى الأردن.
ووفقا لبيانات شركة سومو النفطية العراقية، بلغ اجمالي الكميات المصدرة إلى الأردن الشهر الماضي ما يقارب 465 ألف برميل، بقيمة بلغت نحو 36 مليون دولار.
ووصل معدل تصدير النفط في ذلك الشهر إلى 15 ألف برميل يوميا، فيما كان معدل سعر البيع 75 دولارا تقريبا بحسب نفس البيانات.
وكان حجم الصادرات خلال الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 342.8 ألف برميل مقابل نحو 26.5 مليون دولار وبمعدل توريد 10 آلاف برميل يوميا.
وتشكل الكميات المستوردة من العراق 7 % إلى 10 % فقط من احتياجات المملكة من النفط الخام والمشتقات النفطية.
ووفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية فإن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من 44 يوما وان مخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين، إذ ترتبط المملكة فيما يتعلق بالنفط الخام، إلى جانب النفط العراقي، بتعاقدات رئيسية من خلال مصفاة البترول الأردنية مع شركة ارامكو السعودية والتي يتم من خلالها استيراد معظم احتياجات المملكة من النفط الخام وان هذه التعاقدات تسمح بزيادة كميات الاستيراد في حال وجود أي نقص من أي مصدر.

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