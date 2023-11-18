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خسارة ثانية لناشئي“اليد” بالبطولة العربية

11/18/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - تعرض المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد، إلى الخسارة الثانية في مشاركته بالبطولة العربية المقامة حاليا في مدينة المهدية التونسية، وجاءت أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 21-28، والشوط الأول 10-11، في اللقاء الذي أقيم أمس لحساب المجموعة الأولى.
وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى أول من أمس أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 22-27، فيما يختتم لقاءاته بالدور الأول يوم غد عندما يلاقي المنتخب
السعودي (ب).

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