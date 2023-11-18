خسارة ثانية لناشئي“اليد” بالبطولة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تعرض المنتخب الوطني للناشئين بكرة اليد، إلى الخسارة الثانية في مشاركته بالبطولة العربية المقامة حاليا في مدينة المهدية التونسية، وجاءت أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 21-28، والشوط الأول 10-11، في اللقاء الذي أقيم أمس لحساب المجموعة الأولى.
وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى أول من أمس أمام المنتخب الكويتي بنتيجة 22-27، فيما يختتم لقاءاته بالدور الأول يوم غد عندما يلاقي المنتخب
السعودي (ب).
MENAFN18112023000072011014ID1107451204
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.