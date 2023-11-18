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النشامى أمام الأخضر.. سجل رسمي مثالي و8 هزائم ودية

11/18/2023 11:21:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى الحفاظ على سجله النظيف في مواجهة المنتخب السعودي بالبطولات الرسمية، عندما يلتقيه بعد غد، عند الساعة السابعة مساء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
والتقى“النشامى”، مع نظيره السعودي في 3 مباريات رسمية محققا الفوز فيها، ما يبعث التفاؤل في الشارع الرياضي حول إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس صعب في المجموعة، بعد التعادل المخيب للآمال أمام منتخب طاجكستان الخميس الماضي بهدف لمثله، في افتتاح مشوار المنتخب الوطني بالتصفيات.
وبدأت انتصارات المنتخب الوطني على السعودية بالمنافسات الرسمية في كأس آسيا 2011 بقطر، بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة، قبل أن يتفوق على“الأخضر” بثلاثية بيضاء في منافسات غرب آسيا 2019 بالعراق، فيما جاء الفوز الأخير ببطولة كأس العرب 2021 بقطر أيضا وبهدف وحيد، علما بأن المنتخب السعودي خاض المباراتين الثانية والثالثة بتشكيلة رديفة.
ويعيش المنتخب الوطني في حالة تخبط مع المدرب المغربي حسين عموتة، حيث فشل في تسجيل أي فوز خلال مبارياته الخمس الأخيرة، بخسارته من النرويج بسداسية نظيفة، قبل التعثر أمام أذربيجان بهدفين لهدف، والخسارة من إيران بثلاثة أهداف لهدف، والتعادل مع العراق بهدف لمثله (قبل الخسارة لاحقا بفارق الركلات الترجيحية)، وجميع المباريات السابقة كانت ودية، قبل التعادل الأخير مع طاجكستان.
ويملك المنتخب السعودي الأفضلية الفنية قبل مواجهة بعد غد، إثر فوزه السهل على منتخب باكستان على أرضه وبين جماهيره برباعية نظيفة، إلى جانب تقدمه عن المنتخب الوطني في التصنيف الدولي، كما يقوده المدرب الإيطالي الشهير روبرتو مانشيني، صاحب الفضل في تتويج منتخب بلاده بلقب“يورو 2020”.
ويعد الفوز على باكستان، الوحيد لمانشيني منذ توليه مهمة تدريب“الأخضر”، حيث خسر في 3 مباريات أمام كوستاريكا 1-3، وكوريا الجنوبية 0-1، ومالي 1-3، فيما تعادل بهدفين لمثلهما مع المنتخب النيجيري.
وتعد مواجهة المنتخبين المقبلة الأولى على مستوى تصفيات كأس العالم أو تصفيات كأس آسيا، علما بأن المنتخب السعودي يحتل المركز 57 عالميا والخامس آسيويا، فيما يتواجد المنتخب الوطني في المركز 82 عالميا والثاني عشر آسيويا.
وتنص تعليمات التصفيات الحالية على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من بين المجموعات التسع من القارة الآسيوية للدور المقبل من التصفيات المؤهلة للمونديال، بعد خوض كل منتخب 6 مباريات، فيما تضمن المنتخبات المتأهلة حجز مقاعدها في نهائيات آسيا المقبلة.
حقائق
- التقى المنتخب الوطني ونظيره السعودي في 16 مناسبة سابقة، حيث سجل المنتخب الوطني الفوز في 6 مناسبات، فيما فاز المنتخب السعودي في 8 مباريات، مع انتهاء مباراتين بنتيجة التعادل.
- تمكن المنتخب الوطني من تسجيل 14 هدفا في شباك المنتخب السعودي، بواقع 4 أهداف في الشوط الأول، و10 أهداف في الشوط الثاني، فيما استقبلت شباكه 19 هدفا.
- 14 لاعبا تمكنوا من تسجيل أهداف المنتخب الوطني في شباك المنتخب السعودي، وهم: شفيق عدس، إبراهيم مصطفى، فواز إبراهيم، بدران الشقران، محمود شلباية، حسونة الشيخ، بهاء عبد الرحمن، حسن عبدالفتاح، حمزة الدردور، أحمد سمير، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، فراس شلباية ومحمود مرضي.
- 5 دول استضافت مباريات المنتخب الوطني ونظيره السعودي، وهي: السعودية (8 مباريات)، الأردن (3 مباريات)، قطر (مباراتان)، إضافة إلى مباراة واحدة في كل من لبنان وسورية والعراق.
- خاض المنتخب الوطني مع نظيره السعودي 10 مباريات ودية من أصل 16 لقاء سابق، ومباراتين في بطولة كأس العرب، ومثلهما في دورة الألعاب العربية، ومباراة واحدة في نهائيات كأس آسيا ومثلها في بطولة اتحاد غرب آسيا.
- 9 لاعبين أردنيين ممن خاضوا آخر مواجهة بين المنتخبين (أساسيين أو بدلاء)، يتواجدون في القائمة الحالية للمنتخب، وهم: يزيد أبو ليلى، يزن العرب، عبد الله نصيب“ديارا”، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، علي علوان ويزن النعيمات.
قائمة مباريات المنتخب الوطني مع المنتخب السعودي
20-10-1957: فاز المنتخب الوطني على نظيره السعودي في أول مواجهة جمعت بينهما في لبنان، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها الثانية، بهدف وحيد سجله اللاعب شفيق عدس عند الدقيقة 22.
17-3-1970: خسر المنتخب الوطني بهدف نظيف من نظيره السعودي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في السعودية.
18-10-1976: تغلب المنتخب الوطني على نظيره السعودي بهدف نظيف، حمل إمضاء اللاعب إبراهيم مصطفى عند الدقيقة 76 من وقت المباراة، ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها الخامسة، والتي أقيمت في سورية.
11-3-1981: خسر المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف من السعودية، حيث سجل هدف المنتخب الوحيد فواز إبراهيم عند الدقيقة 83 من زمن اللقاء، في مباراة ودية أقيمت بالسعودية.
14-3-1981: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون رد من نظيره السعودي، في مباراة ودية أقيمت بالسعودية.
3-7-1985: تلقى المنتخب الوطني هزيمة ثقيلة من المنتخب السعودي برباعية بيضاء، ضمن منافسات بطولة كأس العرب بنسختها الرابعة، والتي أقيمت في السعودية.
18-6-1999: خسر المنتخب الوطني بهدفين دون رد من المنتخب السعودي، في مباراة ودية أقيمت في السعودية.
22-6-1999: تعثر المنتخب الوطني بالخسارة مجددا من السعودية وبهدفين لهدف، في مباراة ودية أقيمت على أرض الأخير، حيث سجل هدف المنتخب الوحيد اللاعب بدران الشقران عند الدقيقة 90+1.
2-10-2000: فاز المنتخب الوطني على السعودية بهدف نظيف سجله اللاعب محمود شلباية عند الدقيقة 48 من زمن المباراة، في مباراة ودية أقيمت في الأردن.
8-11-2006: خسر المنتخب الوطني أمام نظيره السعودي بهدفين لهدف، وأحرز هدف المنتخب حسونة الشيخ عند الدقيقة 32، في مباراة ودية أقيمت بالسعودية.
13-1-2011: حقق المنتخب الوطني فوزه الأول على السعودية في المنافسات الرسمية، ضمن بطولة كأس آسيا في قطر بنسختها الخامسة عشرة، إذ سجل هدف المنتخب الوحيد بهاء عبد الرحمن عند الدقيقة 42.
13-7-2011: تعادل المنتخب الوطني ونظيره السعودي بهدف لمثله، حيث سجل الهدف حسن عبد الفتاح عند الدقيقة 10، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي مالت لـ”الأخضر” بنتيجة 4-3، ضمن بطولة فوكس الودية التي أقيمت في الأردن.
30-3-2015: خسر المنتخب الوطني بهدفين لهدف من السعودية، في مباراة ودية أقيمت على أرض الأخير، علما بأن الهدف الوحيد سجله حمزة الدردور عند الدقيقة 90.
20-11-2018: تعادل المنتخب الوطني وضيفه السعودي بهدف لمثله، وأحرز الهدف أحمد سمير عند الدقيقة 69، في مباراة ودية أقيمت بالأردن.
10-6-2019: سجل المنتخب الوطني انتصارا كبيرا على نظيره السعودي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من: سعيد مرجان (59)، يوسف الرواشدة (90+3)، وفراس شلباية (90+9)، ضمن منافسات النسخة التاسعة من بطولة اتحاد غرب آسيا، والتي أقيمت في العراق.
1-12-2021: تغلب المنتخب الوطني بهدف دون مقابل على السعودية، سجله اللاعب محمود مرضي عند الدقيقة 62 من عمر المباراة، ضمن بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر بنسختها العاشرة.

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