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بأدلة علمية.. قهوة الصباح عنصر غذائي خارق يعزز صحتك

11/18/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- يعتبر مشروب القهوة مصدراً مهماً للكافيين، وهو منبه يبعث اليقظة والطاقة؛ كما أنه يعزز الإدراك. تشير نتائج دراسات علمية متعددة أن هناك آثارا صحية طويلة المدى لشرب القهوة بما يرقى إلى تصنيفها كعنصر غذائي خارق.
بحسب ما نشره موقع "Psychology Today"، توضح أحدث الأدبيات العلمية أن تناول القهوة يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان وأمراض القلب والسكري ومرض باركنسون، على سبيل المثال لا الحصر من العديد من الفوائد.
فوائد مبهرة
تلخص مقالة مراجعة علمية، نشرتها دورية "Trends in Cardiovascular Medicine"، الأدلة التي تُظهر أن تناول كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا يؤدي إلى تأثيرات مفيدة على متلازمة التمثيل الغذائي، مما يساعد على تقليل ارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، والوزن الزائد حول الخصر. وبالتالي، فإن تناول كوبين من القهوة على الأقل يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية وعدم انتظام ضربات القلب وفشل القلب والسكتة الدماغية، مما يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يقلل من حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.
آلية الوقاية من الخرف
وتُظهر مجموعة منفصلة من الأدلة العلمية أن تناول القهوة قد تساعد في الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية، بما يشمل مرض باركيسون والزهايمر. ويحاول حاليا باحثون، في مركز برونفنبرينر للأبحاث الانتقالية بجامعة كورنيل، تحديد الآليات التي تقلل من الإصابة بمرض باركنسون بين شاربي القهوة. توصلت إحدى الدراسات إلى أن المشاركين الذين يشربون فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا كانوا أقل عرضة للإصابة بترسب الأميلويد الدماغي، وهي لوحة تتشكل في الدماغ كجزء من تطور الخرف ومرض الزهايمر.
تعزيز الإنزيمات المهمة
ويعتقد الباحثون أن مركبات الفلافونويد الموجودة في القهوة، وهي مجموعة من المواد الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضراوات والحبوب واللحاء والجذور والسيقان والزهور، تقلل الالتهابات والطفرات الخلوية وتعدل وظائف الإنزيمات المهمة.
آثار جانبية سلبية
في حين أن الفوائد الإيجابية واضحة، تُظهر البيانات أن هناك عيوبا لشرب القهوة بالنسبة للبعض، حيث يمكن أن يؤدي الكافيين إلى العصبية والقلق والأرق. تسبب القهوة ارتفاعاً في ضغط الدم؛ إذ ربما يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى التخفيف من استهلاك القهوة. بالنسبة للنساء الحوامل، يمر الكافيين عبر المشيمة إلى الجنين ويمكن أن يزيد من خطر فقدان الحمل وانخفاض الوزن عند الولادة؛ يوصي الأطباء النساء الحوامل بعدم تناول أكثر من كوب أو كوبين من القهوة يوميًا.-(العربية نت)

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