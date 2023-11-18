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صنع في مراكزنا يحتضن دورات تدريبية ومعارض للمنتجات اليدوية

11/18/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- نظمت مديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب إربد معرض المنتوجات والدورات التدريبية بعنوان "صنع في مراكزنا"، بحضور نائب رئيس مجلس محافظة إربد منير غرايبه، ومدير الشباب يحيى المومني وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء المراكز الشبابية ومنتسبي المراكز الشبابية.
ويهدف المعرض، إلى عرض وتسويق المنتجات اليدوية والحرفية للدورات التدريبية التي تقام في المراكز الشبابية خلال العام، وإبراز القدرات الحرفية عند الشباب في المراكز الشبابية، حيث تضمن المعرض، العديد من الصناعات اليدوية والحرفية من خزفيات ومطرزات، إضافة إلى الصناعات التجميلية والمنتجات المتنوعة والرسم على الزجاج والخياطة، وعدد من الصناعات الخفيفة والفسيفساء وأعمال القش، ولوحات الفن التشكيلي وغيرها.
وقال مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني: "إن هذه الدورات تقام لتدريب منتسبي المراكز الشبابية على تطوير مهاراتهم، لتكون مصدر دخل للشباب والشابات لتمكنهم من إنشاء مشاريعهم الإنتاجية الخاصة بالمستقبل القريب مما يعود عليهم بالنفع المادي".
وأشار، إلى أن هذه المعارض تتيح الفرصة أمام الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض ممن استفادوا من التدريبات التى تقدمها للمشروعات وتدريب الشباب فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية.
وأكد غرايبة، أهمية الدورات التدريبية والتشغيلية والتي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتأهيل الشباب لسوق العمل وفتح مشاريعهم الخاصة، مثمناً الجهود المبذولة في خدمة القطاع الشبابي في محافظة إربد.
وفي الختام، قدم مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، الدروع التقديرية والشهادات تكريما للموظفين الذين أنهوا خدماتهم العام الحالي، تقديرا لجهودهم وعطاءهم الكبير وتفانيم في العمل من أجل خدمة أبناء مجتمعهم ووطنهم لتكريس وتعزيز قيم الولاء والانتماء لديهم.

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