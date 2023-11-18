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مشاهد الدمار وقتل الأبرياء في غزة تفطر القلوب وتحول رموز الفرح لألم

11/18/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- في كل ساعة وكل دقيقة تتكرر المشاهد التي تفطر القلوب جراء العدوان الوحشي الذي يشنّه الاحتلال بحق أهلنا وأشقائنا في غزة. مستعرضا قوته "الزائفة" بزهق الأرواح وتدمير البيوت وسحق كل ما هو جميل.
مشاهد عدة اعتدنا على رؤيتها كانت سببا للفرح والبهجة، ولكن بعد أحداث الـ 7 من أكتوبر، وما جاء بعدها من جرائم حرب بشعة بحق أهلنا في قطاع غزة تغيرت معانيها وتبدلت لتغدو رمزا للحزن والحسرة.
غدت ناقلة المثلجات التي كانت رمزا للسعادة مشهدا مؤلما يذكر بجثث الأبرياء من الأطفال والنساء، وهذا ما عبرت عنه العشرينية رانيا، إذ أصبحت تتجمد في أرضها عند رؤيتها لها، وعقب ذلك تستذكر جثامين الشهداء التي لم تتسع لها ثلاجات المستشفى، ليتم اللجوء لوضعها في ناقلة المثلجات، مبينة أنها أصبحت تتهرب من رؤيتها أو حتى النظر إليها.
كذلك حال فرح (22 عاما)، إذا باتت قطعة الكروسان الصغيرة تذكرها بذات القطعة التي علقت بيد الطفل الشهيد قبل أن يأكل آخر وجبة سعيدة ولم ينعم في تناولها رغم جوعه، إذ باغتته قذيفة العدو الصهيوني.
الأمر الذي دفع فرح للامتناع عن أكلها، فمجرد النظر لها يسبب لها الحزن وتبدأ في ذرف الدموع على حد قولها، إلى جانب العديد من المشاهد، ومنها الدب الأحمر الذي وجده الصحفي "معتز العزايزة" بين ركام منزله، والذي غير معنى الحب الذي كنا ننظر له عندما نرى الدببة الحمراء، إذ أصبحت ذكرى للدمار والفقد لدى أحمد (20 عاما ).
بينما عبارة "لا سمح الله" والشماغ الأحمر، أصبحت رمز عز وافتخار لكثير من الشباب العربي، إذ إن جميع هذه المشاهد غيرت من نظرتنا لما حولنا واستبدلت أمان البعض بالخوف، والفرح بالحزن، وعليه كيف أثرت ملامح الصمود والدعم والمتابعة المستمرة للأحداث الجارية بالصحة النفسية للفرد؟
وبدورها تقول الاختصاصية النفسية عصمت حوسو، إنه بالرغم من المشاهد البشعة التي نراها على شاشات التلفاز لما يحدث مع أهلنا في قطاع غزة، إلا أن هذا التأثر يقع في الجانب الإيجابي إذا كان الفرد واعيا له وعرفه بالطريقة الصحيحة في عقله، وهو الانخراط النفسي مع أحداث غزة، بحيث يبقى ضمن إنسانيته وتعاطفه وهو نوع من أنواع الدعم للشعب الفلسطيني والمقاومة.
وتوضح حوسو أنه عندما يرتبط كل ما نراه أو نسمعه بضرر على غزة أو يذكرنا بأشخاص وبكلمات معينة، فهذا يؤكد أن الفرد لم يصب بالتبلد أو الخدر العاطفي الذي يحصل بسبب تكرار رؤيته لهذه المشاهد وبهذا يبقى في إطار الإنسانية.
وتشير حوسو إلى أن هنالك منطقة في الدماغ مسؤولة عن تعريف الأشياء والأشخاص، وهي التي تعطي أمرا للجسم بالتفاعل الجسدي والاستجابة الجسدية والعاطفية، إذ تكون فيها بعض الأمور معرفة حسب المثير الموجود أمامه، ولذلك عندما نرى مشاهد مخيفة كالتي نراها في أحداث غزة فهي معرفة في دماغنا في منطقة الرعب والخوف وقلق الوجود، وكذلك منطقة الحزن لأننا هكذا تربينا وأصبح هنالك "مخزون معرفي" عن هذه الأمور، وبذلك عندما نراها فورا يعطي الدماغ أمرا لمركز الشعور كيف ستكون استجابة الإنسان سواء كانت خوفا أو حزنا أو قلقا أو تعاطفا.
وتذكر حوسو أنه في المرة الأولى التي يتعرض فيها الإنسان لهكذا مشهد تكون نسبة الاستجابة الجسدية والعاطفية عالية فقد يرافقها هلع أو نوبات اضطراب ما بعد الصدمة، إذ تكون الاستجابة عالية وقد تضر الإنسان معنويا وجسديا في بعض الأحيان، ولكن هنالك تعاطف إنساني وتفاعل، وبهذه الطريقة يحمي الإنسان نفسه ويبقى يسير على قاعدة التعاطف الإنساني وهي التي تميز الإنسان.
وتنوه إلى أن العين عندما ترى المشهد لأكثر من مرة، ففي كل مرة تقل الاستجابة الجسدية والعاطفية لتصل لمرحلة الصفر في التفاعل لأنه وصل لمرحلة "اعتياد المشهد"، وهو الأمر المقلق، فهو يؤدي إلى نزول المعنويات وإحباط الأمل والشعور بالعجز وفقدان التأثر والتعاطف.
ووفقا لذلك، فأن يكون الإنسان لديه استجابات لهذه المشاهد في حدود الجانب الإنساني، فهو بذلك يحمي نفسه من الداخل ويجعله يتفاعل مع القضايا الخارجية والأشخاص الآخرين، منوهة أن هنالك فروقا فردية بين الأفراد وحسب قدرة الإنسان فإنه يستطيع أن يحمي نفسه من أي أثر سلبي من خلال تقليل المشاهد والمدة للمحافظة على الصحة النفسية، لذلك يجب أن نراعي بعض القواعد مثل المدة والمسافة وحِدة التكرار في المشاهدة، لكي نبقى ضمن نطاق الاستجابة والدعم.
وتشير حوسو إلى أن الإنسان قد يأتي على نفسه ويمنعها من أكل يحبه تعاطفا مع أهل غزة، أو عند رؤيته لرمز يذكره بهم، وهو بذلك يتعاطف بمشاعره ومقاومته الفكرية بالكتابة عن القضية والتحدث بها وبتوضيح معلومة وفكر وببناء وعي للأفراد لرفع معنوياتهم.
وتتابع، أننا في زمن الصوت والصورة نستطيع دعمهم معنويا، وبتوضيح الحقائق والنشر بكل اللغات والمقاومة الإلكترونية وهذا أضعف الإيمان، ولكنه مهم وله تأثيره ويساعد في إيصال صوتنا للعالم والدليل على ذلك هو تغيير الرأي العام العالمي بسبب جهود الناشطين، كما يستطيع الفرد أن يدعمهم من خلال تقديم المساعدات المالية والدعاء لهم ومن خلال المقاطعة، وبالتحدث عن القضية والأحداث التي تدور من أجل التكاتف والتضامن والتعاطف.
وتذكر حوسو أنه أصبح هنالك قاموس جديد لكلمات معينة فرضها الواقع الحالي لارتباطنا بأحداث غزة، وهذا يعتبر مثيرا وعندما نراه بدل أن نخاف منه نحوله لذكرى حية في عقولنا لكي نبقى في إطار التعاطف والدعم والذي نعرفها بنوع من أنواع المقاومة بأدواتنا الحالية، وهي وجود القضية حية في عقولنا وكل شي يذكرنا بها، ولكن الأهم أن يكون هنالك وعي عال عند الفرد لكي لا تتحول إلى اضطرابات نفسية، كالقلق أو الاكتئاب أو أن يختار طريقة الهروب والبعد بل يجب المواجهة.
وتؤكد حوسو، أن تعاطفنا الإنساني يبقينا بعيدين عن فكرة "اعتياد المشهد" إذ أن هذه المثيرات تبقينا أحياء، وليس معنى أحياء أن نبقى على قيد الحياة، وإنما أحياء على قيد التعاطف مع شعب غزة، لأن كل كلمة وموقف ومشهد وطعام وناقلة مثلجات، تذكرنا بما يمرون به، لذلك يجب أن نبقى واعين أن هنالك شعبا تتم إبادته، وشعبا يقاوم عن الأمة العربية والإسلامية، ويجب أن نكون واعين ألا تؤثر علينا بشكل سلبي وتشعرنا بالحزن، بل يجب أن تشعرنا بالقوة والصمود.
وشددت أن الحل ليس بأن نبتعد عن مشاهدة التلفاز هربا أو الانقطاع عن أكل المثلجات أو الابتعاد والهرب، بل يجب أن نواجهها ونحولها لشكل إيجابي، مؤكدةً بذلك أن الفرد قادر على وضع التعريف الإيجابي والسلبي، فالاثنان موجودان، ولكن يجب أن يختار التعريف والأثر الإيجابي على نفسه، لكي يبقى قويا وصامدا، لأن شعب غزة يحتاج صمودنا وقوتنا.
وتختم حوسو حديثها بقولها، نحن نتذكرهم في كل ما نراه ونعمل ما بيدنا للدعم من الكتابة والنشر لما يحدث، وأيضاً مقاطعة المتاجر التي تدعم الاحتلال، فالإنسان القوي يمنع نفسه من شيء يرغب به فقط لأجلهم، وهذا جهاد النفس فهم يجاهدون بالواقع، ونحن نجاهد بأنفسنا وأدواتنا ونقاوم بطريقتنا، ولذلك يجب أن نحول هذه الصور والكلمات التي تؤثر بنا لأثر إيجابي وتعريف إيجابي ليبقى تعاطفنا الإنساني وردات فعلنا بذات الإطار الإنساني.
وتؤكد، يجب أن نقرر أن نبقى متفاعلين بذات الحدة والشدة، وصامدين من دون أن تؤثر على نفسيتنا، وأن نقاوم بأدوات وتكنيكات، لكي نبقى بهذا الإطار، ونقدم تعريفات إيجابية لتذكيرنا بما يحدث مع أهلنا في قطاع غزة.

MENAFN18112023000072011014ID1107451200

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