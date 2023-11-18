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بكين تنظف هواءها السام.. لماذا لا تستطيع نيودلهي ذلك؟

11/18/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- _ - استيقظ أكثر من 20 مليون شخص الأسبوع الماضي، على ضباب دخاني كثيف، ولاذع، وضار، خيّم بكثافة على أنحاء العاصمة الهندية. واضطرت المدارس الابتدائية إلى إغلاق أبوابها، ومُنعت المركبات من السير على الطرق، وتوقفت أعمال البناء، فيما غطّت سحابة رمادية ضبابية نيودلهي، ما أدّى إلى حجب المباني عن الأنظار، ودفع السكان إلى التهافت على شراء أجهزة تنقية الهواء.
وخلف الأبواب المغلقة، اجتمعت سلطات الولاية والمسؤولون الفيدراليون لوضع خطة من شأنها تنظيف هواء المدينة، بعدما تجاوز مؤشّر جودة الهواء (AQI) مستوى 500، وهو رقم مرتفع للغاية. لدرجة أنّ الخبراء يحذّرون من أنه قد يخفّض المدى العمري المتوقّع أكثر من عقد من الزمن لأولئك الذين يعيشون هناك.
في كل عام، تتحوّل سماء نيودلهي إلى اللون الأصفر المؤلم عينه، ما يدفع بالسلطات إلى التهافت من أجل القضاء على التلوث، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان. عربية".
وفي كل عام، في هذا الوقت تقريبًا، تتمحور العناوين الرئيسية للأخبار حول هذه القضية، لتذكير سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بأنّ موسم الضباب الدخاني قد عاد بقوة.
وقالت جيوتي باندي لافاكار، مؤلفة كتاب "التنفس هنا مضر بصحتك: الكلفة البشرية لتلوث الهواء"، والمؤسسة المشاركة لمنظمة "رعاية الهواء" النظيف غير الربحية :"إنه قاتل غير مرئي".
وأضافت أنه لسوء الحظ، لا توجد إرادة سياسية لحل هذه المشكلة من أي طرف. ليس هناك حزب واحد اعترف بـ"أنّنا نتسبّب بتلوّث البلد بأكمله ودعونا نصلحه".
ومنذ ذلك الحين، قامت العاصمة الصينية بإصلاح أدائها، الأمر الذي يطرح السؤال التالي: إذا كانت بكين قادرة على تنظيف هوائها السام، فلماذا لا تستطيع الهند ذلك أيضاً؟
وأظهرت الأبحاث أنّ مجموعة سياسات الهواء النظيف التي اتبعتها الصين كانت ناجحة للغاية، إذ أنقذت مئات آلاف من الأرواح.
ومع ذلك، حذّر التقرير من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به، وأنّ التلوث الجزيئي في بكين، الملوثات الصغيرة، لكن شديدة الخطورة التي يمكنها الهروب من الدفاعات المعتادة لجسم الإنسان، ما تزال أعلى بنسبة 40 % ممّا هو عليه في المقاطعة الأكثر تلوثًا في الولايات المتحدة.
لكنّ البيانات تظهر أن الصين تسير على الطريق الصحيح. ويريد الكثيرون في الهند رؤية تقدم مماثل في بلادهم.
الهند لديها كل شيء لتغيير ما يحدث. وقال سونيل داهيا، من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) في نيودلهي إنه بالمقارنة مع الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بكين والتي كانت تهدف إلى تحقيق النجاح على المدى الطويل، كانت إجراءات نيودلهي "رد فعل".
تقليديًا، في نهاية العام بعد موسم الحصاد الشتوي، يقوم ملايين المزارعين بإزالة بقايا الأرز اديهم من طريق إشعال النار في الحقول استعدادا لمحصول القمح المقبل. وقد أدى هذا، بالتوازي مع تلوث الناجم عن المركبات والتلوث الصناعي، إلى تكوّن كميات كبيرة من الضباب الدخاني في جميع أنحاء ولايات هاريانا، والبنجاب، وأوتار براديش، ونيودلهي، في شمال الهند.
وما تزال عشرات ملايين الأسر الفقيرة في البلاد تعتمد أيضًا على الوقود الرخيص والضار لأغراض الطهي.
وعلى المستوى الوطني، أطلقت الهند برنامج الهواء النظيف في عام 2019، إيذانا بتطبيق استراتيجيات عبر 24 ولاية ومنطقة اتحادية لتقليل تركيز الجسيمات بنسبة 40 % بحلول 2025-2026. وتشمل الخطط اتخاذ إجراءات صارمة ضد محطات الطاقة التي تعتمد على الفحم، وإنشاء أنظمة مراقبة الهواء، وحظر حرق الكتلة الحيوية.
شهدت بعض المدن الهندية تحسينات في نوعية الهواء، وفقا للبيانات الحكومية. لكن الخبراء يشيرون إلى أنّ الافتقار إلى التنفيذ والتنسيق الصارمين يعني أن التقدم كان بطيئا.

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