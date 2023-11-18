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الذباب الإلكتروني.. الرأي العام حينما يواجه التشويه والتحريف

11/18/2023 11:21:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






عمان – يقف عثمان محمد مدهوشا من حذف حسابه على منصة الفيسبوك، بعد توجيه أكثر من إنذار له، وتقييد الحساب أكثر من مرة، بسبب نشر محتوى "لا يتلاءم" مع سياسة المنصة، إذ ينشر أخبارا وصورا لمجازر الاحتلال التي يرتكبها في قطاع غزة، منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.
عثمان سأل بعض خبراء التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، ليكتشف أن حسابه تعرض لعدد كبير من التبيلغات، التي تسببت في النهاية بإغلاق حسابه، لكن هذه التبليغات وفقا للخبراء كانت بواسطة ما يسمى بـ"الذباب الإلكتروني".
ويعرف الذباب الإلكتروني بأنه، "حسابات وهمية مبرمجة وموجهة باتجاه معين، وبطرق ممنهجة تدار بواسطة برمجيات ومواقع تكتب التعليقات والإعجابات وإعادة التغريد تلقائيا، وتنشئ وسوما "هاشتاغات Hashtags"، وتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن وجهة نظر معينة، أو الهجوم على وجهة نظر مخالفة، ضد أشخاص أو دول بهدف التأثير على الرأي العام".
ولا يتوقف دور الذباب الإلكتروني عند التبليغات على الحسابات التي يرى أنها تصب في غير مصلحته، بل إنه يعمل في مجال أوسع وأعمق من ذلك، إذ يسعى إلى حرف النقاش العام عبر نشر إشاعات وأكاذيب تخص قضية معينة، ليجد جمهور المستخدمين أنفسهم وهم يخوضون حربا رقمية دون إن يدركوا دهاليزها المظلمة.
ويقول الخبير التكنولوجي خالد الأحمد، إن الذباب الإلكتروني ينقسم إلى قسمين، الأول أشخاص حقيقيون، والثاني غير حقيقيين، لذا علينا أن نكون واعين ولا ننجر إلى حرف النقاش عن القضية الأساسية، خصوصا أن الجمهور العام وعيه متفاوت نتيجة لاختلاف الأعمار وطبيعة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. ويشير الأحمد، إلى أن الشخص الخبير قادر على كشف زيف ما ينشر من محتوى عبر كشف الحسابات والذباب الإلكتروني من خلال بعض التطبيقات الاحترافية، لكن في الوقت ذاته، يمكن لأي شخص كشف الحسابات الوهمية والحد منها، بواسطة، شكل الحساب العام، وعمره، وعدد المتابعين، والتعليقات والتفاعل على الحساب، فإذا كان مشكوكا فيه، عندها يكون الحساب وهميا، ومن الذباب الإلكتروني غالبا.
وينصح الأحمد، بالتفاعل مع أي محتوى يخدم القضية الفلسطينية، سواء بالإعجاب أو إعادة النشر والتعليق، وعدم التفاعل مع أي محتوى سلبي ضد القضية الفلسطينية اليوم، أو أي قضية، وإن كان للدفاع عنها، لأن ذلك من صالح الجهة الأخرى إما العدو المحتل أو الشخص الذي افتعل قصة تحيد عن الصدق والحقيقة لأنه يساعد على انتشارها وإيصالها للكثيرين والتفاعل معها.
ويؤكد، أهمية عدم التفاعل مع أي محتوى ضد القضية، مع الإبلاغ عن الحساب وبهذه الحالة يتم تقييد حركته، ومنع نشر الكذب والطائفية والعنصرية التي يحاول هذا الحساب وغيره نشرها. وبعد أن يؤكدوا أهمية عدم التفاعل مع أي محتوى تنشره الحسابات الوهمية، يوضح خبراء كيفية تحديد الحسابات الوهمية، من ناحية عدم وجود مؤشرات الهوية الإلكترونية الواقعية وعدم إدراج المعلومات الشخصية الحقيقية في الحسابات من صورة حقيقية، ورقم الهاتف والعنوان الشخصي أو البريد الإلكتروني. ومن الطرق أيضا النشاط بأسماء مستعارة وحسابات وهمية، أي استخدام أسماء مرتبطة برموز وطنية وشخصيات اجتماعية، مع إعادة انشاء الحسابات بشكل روتيني خاصة بعد حذف أو تجميد نشاطهم نتيجة التبليغ أو اكتشاف حسابهم الوهمي من طرف مسيري مواقع التواصل الاجتماعي، والمتابعة والتشويش على حسابات الشخصيات المناوئة لتوجه الذباب الإلكتروني، من معارضين محليين ودوليين.
اختصاصي علم الاجتماع د. محمد جريبيع، يقول إن السوشال الميديا هي جزء من معركة الدائرة الآن، وإحدى الوسائل الفعالة في الحرب، والذباب الإلكتروني يعمل على تشتيت الجرائم، وإبعادنا عن الوقوف مع غزة. ويعتقد جريبيع، أن العدو الصهيوني والحلفاء، يحاولون دفن وتشتيت الأنظار عن الجرائم الوحشية التي يرتكبها، وتفريق صف الشعوب العربية التي تدعم غزة، من خلال الفتن، مستغلين التنوعات العربية، سواء بالدين أو الأصل أو العرق، وهي خلافات لا تكاد تذكر.
ويؤكد جريبيع أن كل شخص له دور بدعم أهل غزة، فالمقاومة التي تمارس الآن هي لكل عربي بعيدا عن الايديولوجية أو تبنيها، فنحن مع مقاومة العدو، وحق الشعب الفلسطيني بدولته.
ويشير إلى أن العدو والإعلام العبري الصهيوني، يحاول زعزعة الصفوف من خلال التذكير بأحداث أيلول في سبيعينيات القرن الماضي، وأحداث لبنان عام 1982، لكن كل ذلك هو جزء من الحرب. ويؤكد أن الموقف الموحد مع غزة هذه المرة قد يكون الأول من نوعه، بعيدا عن الأصول والدين، فهي قضية إنسانية وعقيدة، حتى وإن كان هناك بعض الفتن التي تثار بين فترة وأخرى، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بواسطة هذا الذباب الإلكتروني، فالأردن فيها خاصرة رخوة هي فتنة "الأردني فلسطيني" وفي لبنان هناك موضوع الأديان، وفي مصر كذلك بين المسلمين والأقباط، لكن العرب فعليا أقوى من عنصرية الكلام والأحاديث عبر السوشال ميديا. ويذكر جريبيع، أن التعامل مع الذباب الإلكتروني يبدأ من المؤسسات الإعلامية، وتدريب الطلاب في المدارس، وتوعية الأهل لأبنائهم، بهدف رفع الوعي المجتمعي، خصوصا أن هذا الوعي يتباين بين الناس، لذا فإن المؤثرين لهم دور كبير في صناعة محتوى توعوي من جهة، وإيصال وجهة نظرنا إلى العالم من جهة أخرى، مع أهمية عدم التفاعل مع المحتوى السلبي للقضية، وتجاهل الرد والتبليغ عن الحساب وتقييده، وحظره.
ومن طرق اكتشاف الذباب الإلكتروني أيضا، وجود حسابات حديثة النشأة بفارق زمني قصير بين حساب وآخر، لا تحظى بعدد كبير من المتابعين، وسرعة النشر والتغريد (منشورات كثيرة في وقت واحد)، ووجود حسابات خالية من المنشورات ولا يتم التفاعل بينه وبين متابعيه في حالة وجودهم، وعمل الحسابات في أوقات معينة فقط بغرض دعم هاشتاغ أو الترويج لقضية رأي عام، بالإضافة إلى تكرار محتوى وموضوع معين في منصات اجتماعية مختلفة.
الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بوعلام برزيق، نشر مقالا في مدونته الإلكترونية بعنوان" البروباغندا الرقمية.. كيف يعمل الذباب الإلكتروني؟" قال فيه إن الذباب الإلكتروني "أحد أهم أسلحة الحرب الإلكترونية الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا تحتاج إلى تكاليف مالية كبيرة وترسانة فتاكة من الأسلحة، بل مجرد حواسيب وروبوتات مبرمجة وفيروسات تكفي لإلحاق أضرار وتأجيج صراعات".
ويضيف في مقاله، "يقوم الذباب الإلكتروني بتسميم الهاشتاق حيث يتم مهاجمة الهاشتاق النشط وإنشاء آخر معاكس له بعدد من الحسابات التي تقوم بتكرار نشر تغريدات موازية من خلال إغراق مواقع التواصل بمحتوى وأفكار معارضة ليتفوق على الأصلي من حيث النشاط وعدد المنشورات، وشن حملة إشاعات منظمة مع استبدال القضية الرئيسية بإثارة قضايا ثانوية، بمعنى خلق أزمة للقضاء على أزمة وجعلها تبدو وكأنها قضية رأي عام وتمثل رأي الأغلبية، وأن مطالب القضية الرئيسية هم مجرد أقلية، إلا أنه في الحقيقة تم تسميم الهاشتاغ الذي بدوره يفقد المستخدمين العاديين القدرة على العثور والتفاعل مع المعلومات المتداولة الحقيقية التي نشرها مستخدمون عاديون". ويذكر برزيق أهم ميكانيزمات عمل الذباب الإلكتروني للبروباغندا الرقمية، وهي، الانتشار بقوة في مختلف المواقع الاخبارية العالمية وفي صفحات الشخصيات المؤثرة التي لديها صدى دولي ومنتديات ومنصات التواصل التابعة لدولة معادية بانتحال صفات واسماء مرتبطة بالدولة المعادية، واستغلال الكونفورميا الاجتماعية السائدة للدولة المستهدفة (الأعراف، التقاليد، العقائد والأفكار) والتواصل معهم بلهجتهم المحلية لعدم لفت الانتباه ونشر الإشاعات. وأيضا تجنيد أشخاص ذوي التأثير العالي من رجال دين، إعلاميين، أكاديميين ورياضيين، والزج بهم في حرب التغريدات لأن وجهة نظرهم تحظى بقبول جماهيري ولهم صدى إعلامي واسع، والتلاعب بالصور والفيديوهات بإظهار صور وفيديوهات مفبركة لأحداث غير حقيقية أو وقعت مثلا في الدولة -أ- والدعاية لها على أنها ملتقطة في الدولة -ب- خاصة القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والصراعات والتي عادة ما تثير تفاعلا كبيرا في الأوساط الإعلامية. كذلك، مهاجمة الرأي أو الجهة المعارضة بالشتم، الابتزاز، التخوين (الاتهام بخيانة الوطن والعمالة لقوى أجنبية) والشخصنة بتحويل النقاش من فكري حول قضية سياسية أو اجتماعية الى أمور شخصية متعلقة بصاحب المنشور أو الفئة المخالفة، وشن حملات التبليغ بشكل جماعي في نفس الوقت أو عبر دفعات ضد الأشخاص والحسابات المعارضة واتهامها مثلا بالمساس بالمؤسسات الرسمية والأشخاص أو المقدسات، فعند كثرة التبليغات يقوم موقع التواصل الاجتماعي بحظر وإخفاء المنشور المبلغ عنه.

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