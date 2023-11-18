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كيف يستفيد الأردن من الاقتصاد السياسي لخفض الانبعاثات الكربونية؟

11/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






تواجه السياسات المناخية الوطنية عقبات عدة على رأسها الاقتصاد السياسي الذي بات يلعب دورا في تباطؤ عجلة خفض الانبعاثات الكربونية المسببة لأزمة المُناخ، فيما يتطلب تطبيق نهج الاقتصاد السياسي للتغير المُناخي في الأردن، قيام الحكومة بتحديد سياسات وتشريعات تُشجع على تبني مشاريع وبرامج وسلوكيات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وفق خبراء بيئيين.
و"لا يمكن التغلب على حواجز الاقتصاد السياسي الذي هو أمر في متناول اليد إلا عبر اعتماد نهج بعينه من قبل واضعي السياسات"، وفق ما جاء في تقرير صادر عن البنك الدولي أمس، والذي حمل عنوان "أمر في المتناول: الاقتصاد السياسي لخفض الانبعاثات الكربونية".
و"يساهم الاقتصاد السياسي في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تحديد السياسات والتشريعات التي تشجع على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتُفضل التقنيات النظيفة، وتفرض رسومًا على الانبعاثات، كما يمكن للحكومات تحفيز الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا البيئية"، على حد قول رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان.
وذلك الأمر، بحسب الشوشان "نجده في الحالة الأردنية نظرياً، وتحديداً في خطة رؤية التحديث الاقتصادي من خلال المحركات الرئيسة التي تتعلق بإدارة الموارد المستدامة للطاقة والمياه، والبيئة المستدامة وتحسين جودة الحياة".
و"بلا أدنى شك، فإن الاقتصاد السياسي يشكل نافذة واقعية لفهم التحديات المناخية، ووضع حلول جذرية من خلال تضمين السياسات القطاعية الأبعاد المناخية في مساراته المتعددة"، في رأيه.
ومن بين تلك المسارات "التخفيف من الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي وتعزيز التمويل، والاستثمار الأخضر، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة".
ولفت لـ"الغد" إلى أن "قمة المناخ المقبلة تمثل منصة مثالية لتوظيف الاقتصاد السياسي كأداة لوضع الحلول المناخية وتوجيه السياسات العامة، بما يخدم النمو الأخضر وتحقيق المستهدفات في اتفاق باريس بشكل جمعي، أن الأصل في المشكلة المناخية هي أزمة اقتصادية سياسية".
وأشار إلى أن العالم اتحد حول اتفاق باريس بشأن تغير المناخ في عام 2015، والتزم بالحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد منها لتكون عند 1.5 درجة مئوية فقط.
وتعهد أكثر من 70 بلدًا، وهي البلدان المسؤولة عن 76 % من الانبعاثات العالمية، بالوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، وفي الوقت نفسه، انخفضت تكاليف التكنولوجيات منخفضة الكربون، وزادت إمكانياتها.
وفي رأي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق د. يوسف منصور، فإن "الأردن كاقتصاد صغير قائم على الاستيراد، ويتميز بأنه شبه فقير، لا يجعله شريكا في تزايد نسب انبعاثات غازات الدفيئة، وبشكل يطلب منه معه أن ينفق من أمواله لمعالجة هذه المشكلة".
ولفت لـ"الغد" الى أن هناك "سياسيين في الأردن يستخدمون الأدوات الاقتصادية، أو ما يسمى بالاقتصاد السياسي، حيث لا يمكن تحويل أموال يحتاجها الاقتصاد على المدى القصير للاستثمار في خفض الانبعاثات الدفيئة".
واستند في رأيه ذلك إلى أن "الأردن ليس المتسبب بخلق تلك المشكلة مثل الدول الكبرى والصناعية، التي تقوم صناعتها على إنتاج وحرق الوقود الأحفوري المساهم الرئيسي بأزمة المناخ".
وحول كيف يمكن للأردن أن يعتمد على مفهوم الاقتصاد السياسي بخفض الانبعاثات الكربونية، فإن ذلك من وجهة نظر منصور لا يكون إلا عبر "تخصيص الدعم المالي الدولي اللازم لتبني برامج وخطط ذات علاقة بذلك".
كما أن "تقديم الدعم الفني، والتكنولوجي للأردن من قبل الدول المسببة للانبعاثات، يساعد المسؤولين في تبني نهج الاقتصاد السياسي من تخصيص الجهود والأموال لمواجهة أزمة المُناخ التي نعاني من تبعاتها".
ورفض منصور "فكرة ربط المساعدات التي تقدمها الجهات الدولية للأردن بالتغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية"، حيث يرى ضرورة تقديم التمويلات المُناخية "دون أي شروط تعجيزية".
ومن وجهة رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة فإن "ثمة شقين مهمين في الاقتصاد السياسي المُناخي، الأول يتعلق بمسألة التحفيز، والثاني بالعقاب".
فمثلا، لدى "تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر، فإن من المهم في مسألة التحفيز أن يتم الاعتماد على النهج الذي يحظى برضى المواطنين من النواحي الصحية والبيئية"، بحسبه.
وأما فيما يتعلق بالمسألة العقابية، فيؤكد أن "محاسبة القائمين على الصناعات المختلفة في الأردن على نسب الانبعاثات الكربونية التي تصدر من عمليات الإنتاج تعد واحدة من تلك الأدوات المرتبطة بذلك المفهوم".
ولفت محاسنة الى أن "القضية التوعوية للأفراد تعلب دورا كبيرا في تبني السياسات المُناخية في الأردن، ومن بينها على سبيل المثال التحول نحو الاقتصاد الأخضر".

MENAFN18112023000072011014ID1107451197

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