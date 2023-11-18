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انخفاض درجات الحرارة وأجواء غائمة وتحذيرات من المنخفض

11/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتأثر المملكة اليوم، بامتداد منخفض جوي يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة ورياح عاصفة، لذا تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتكون الأجواء غائمة جزئيا تتحول لغائمة، وتهطل بفضل الله الأمطار في الشمال والوسط وتمتد تدريجيا مع ساعات المساء والليل إلى باقي المناطق.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية أمس، يتوقع بأن تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق بما فيها البحر الميت، يصحبها الرعد وتساقط زخات برد، ما يؤدي لتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعتها في بعض المناطق حاجز 65كم/ ساعة، ما يؤدي لإثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، لاسيما في مناطق البادية.
وتبقى الأجواء غدا، تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، بحيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق.
ويتوقع بأن تكون هذه الهطولات غزيرة أحيانا، لاسيما في المناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة، وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف شدة هطل الأمطار وتخف سرعة الرياح ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.
فيما يطرأ بعد غد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال في ساعات الصباح الباكر لهطل زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
إلى ذلك، حذرت مديرية الأمن العام من المنخفض الجوي المتوقع اليوم، وما قد يصحبه من هطل للأمطار بغزارة، وتدن للرؤية الأفقية بسبب الرياح المثيرة للغبار والأتربة.
وأكدت المديرية ضرورة، متابعة النشرات الصادرة عنها والجهات المعنية، واتباع النصائح والإرشادات، ومنها الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة، بما فيها منطقة البحر الميت، وتفقد المركبات والالتزام بقواعد السير وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، والانتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أمانا، بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة.
ودعت المديرية إلى عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه، وأخذ الحيطة والحذر على الطرقات الخارجية التي ستشهد هطولات مطرية، والابتعاد عن السرعات العالية خصوصا مع خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية أو بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
وشددت على ضرورية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بجميع أنواعها في حال تشغيلها وتهوية المنزل بين الفترة والأخرى، وأخذ الحيطة والحذر بسبب شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير، داعية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
كما أعلنت أمانة عمان الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة، بدءا من اليوم، للتعامل مع امتداد منخفض جوي.
وأكد الناطق الإعلامي للأمانة عمان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة للاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد 102 و117180.
وتدعو "الأمانة" لأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي (المجاري)، تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما دعت لتفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية، ونبهت المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية، للمبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.-(بترا)

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