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التضحية من أجل الوطن.. ما هو الثمن؟

11/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بدران







في اعقاب مؤتمر القمة العربية الإسلامية الذي انعقد في الرياض بعد 35 يوما من انطلاق طوفان الأقصى والهجوم الوحشي العنصري الذي شنته إسرائيل بكل ما تملك من وسائل القتل والتدمير على قطاع غزة بكامله، وبعد صدور البيان الختامي للمؤتمر بعباراته التقليدية التي تقوم على الشجب والاستنكار والادانة والرفض ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل ووقف الحرب، كانت خيبة آمال الجماهير العربية كبيرة للغاية. ذلك ان المؤتمر الذي شاركت فيه 54 دولة تضم 30 % من سكان العالم لم يسفر عن أي إجراءات عملية وفورية ملزمة لتدعم المقاومة وتضع حدا لجنون الحقد والدمار لدى نتنياهو وزمرته المتطرفة.
وإمعاناً في الغطرسة كثفت إسرائيل من غاراتها على غزة ومن اقتحاماتها لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية خلال انعقاد المؤتمر استخفافا بالمؤتمرين، بل خرج نتنياهو يخاطب اعضاء المؤتمر ويقول "على الزعماء العرب الوقوف ضد حماس وعلى زعماء العالم مواصلة اظهار دعمهم لإسرائيل وعدم الخضوع لأي ضغوط".محاولا تمريرالصورة المزورة بأن الحرب هي حرب حماس وإسرائيل، وليس فصلا مشرفا من فصول النضال الفلسطيني من أجل التحرير والاستقلال.
وبعد المؤتمر ركزت الدعاية الإسرائيلية على الفصل الثالث من حربها الإعلامية لتثيرالشكوك وتطرح عشرات المقولات الخبيثة التي يراد منها تفكيك التماسك الفلسطيني وبعثرة الدعم الجماهيري العربي، والتركيز على كل ما هوسلبي. وللأسف "تقافز" بعض الإعلاميين العرب للبناء عليها. فكانت مثلا المقولة الأولى تردد انه لا يوجد تكافؤ بين المقاومة وجيش الاحتلال المدعوم أميركياً وأوروبياً. ولذا فالتصدي لجيش الاحتلال انتحار للفلسطينيين. ولكن الحقائق التاريخية تؤكد أن جميع حركات المقاومة الوطنية في العالم تمكنت من هزيمة الاحتلال بعض النظر عن "فارق القوة" بين القوى الوطنية وقوة الاحتلال. هكذا هزم غاندي ومواطنوه بريطانيا، وهزمت كلا من فيتنام وأفغانستان الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، وهزمت الجزائر المستعمر الفرنسي، وهزم مانديلا ورفاقه المستعمرين في جنوب افريقيا، وغير ذلك. والمقولة الثانية: أن ضحايا الفلسطينيين بالأرواح والممتلكات والارض أكبر بكثير من المكاسب ضد إسرائيل، وكان على المقاومة ان تتوقف منعا لكل هذه الخسائر والقتلى الذين يمكن ان يسقطوا نتيجة للرد الإسرائيلي. والاجابة ما هي حجوم التضحيات التي يمكن تقديمها لأجل تحرير الوطن؟ لقد تكبدت الجزائر مليون شهيد خلال ثورة التحرير، وفقدت خلال فترة الاستعمار الفرنسي 4 ملايين جزائري، وخسرت فيتنام اكثر من 2.5 مليون من مواطنيها لتهزم فرنسا ثم أميركا ذاتها، والتي خسرت 50 ألف قتيل في حرب الاستقلال ضد بريطانيا. والقاعدة التاريخية الإنسانية ان الأوطان لا تقدر بثمن، وتحرير الوطن وحمايته من الاحتلال والاستعمار يستحق كل التضحيات، مهما كانت باهظة لان التحرير هو من اجل المستقبل وإنسانية الإنسان. والمقولة الهشة الثالثة استشارة الآخرين. حيث يجب حسب المقولة الإسرائيلية الخادعة ان تلام المقاومة وبالتحديد حماس لانها لم تسبق عملية طوفان الأقصى باستشارة الشعب الفلسطيني أوالسلطة الفلسطينية أوالدول العربية للحصول على موافقة. هل توجد مقاومة تقوم باستفتاء شعبي قبل ان تبدأ مرحلة جديدة في عملية التحرير؟ بالتأكيد لا. إن الإعلام الغربي والإسرائيلي يركز أن على عبارات كاذبة مثل "حرب إسرائيل مع حماس" وليس حرب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة. تماما كما تستعمل عبارة المخربين ضد شباب المقاومة في الضفة الغربية.والمقولة الرابعة: فلسفة التقاعس . إذ تروج إسرائيل من خلال أبواقها ومتصيدي الأفكار أنه ينبغي ان لا تشعر الجماهير العربية بخيبة امل بسبب تقاعس معظم الدول العربية عن اتخاذ قرارات عملية يمكن ان تؤثر على المصالح الإسرائيلية والغربية لتشكل ضغطاً عمليا باتجاه ايقاف الحرب والدخول في أعماق المشكلة، كما أكد الملك عبدالله الثاني، وهي الاحتلال الإسرائيلي ذاته وعدم حصول الفلسطينيين على حقوقهم التي اقرها القانون الدولي. وهنا ينطلق منظرو العجز وفلاسفة التقاعس ليقولوا ان العرب لا يملكون شيئاً أمام أميركا وأوروبا، لا السلاح، ولا الاقتصاد ،ولا التكنولوجيا، ولا الرأي العام العالمي. فلماذا نلومهم؟ ويتابعون ان العرب كدول نامية تحتاج اوروبا وأميركا في كل شي. هذا التفكير الذي استقر لدى الكثيرين منذ هزيمة 1967 وتطور الى "فلسفة التقاعس" و"منطق العجز" لا يمكن معه الوصول إلى أي انجاز أو تقدم. هل كان الفيتناميون أو الصوماليون أو الأفغان أو الهنود أو الجزائريون متقدمين بمستوى أميركا أو بريطانيا أو فرنسا؟. هذه مقولات يراد منها للعربي ان يستكين تفكيره في إطار العجز ونقص الإمكانات وتفوق العدو. والمقولة الخامسة التي تروجها إسرائيل ان حربها على غزة هي ضد حماس وضد التطرف الديني وتسعى إعلاميا للربط بين حماس وداعش، وكانه لا وجود لـ 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة التي دمرت إسرائيل 60 % من مساكنه وقتلت وجرحت 42000 من الأبرياء. ويجاري الاعلام الغربي الدعاية الإسرائيلية فيطلق على الهجوم الوحشي على غزة تارة "حرب اسرائيل وحماس" او"حرب اسرائيل على حماس" او"الحرب في اسرائيل وغزة" او"اسرائيل في حالة حرب" .والهدف ان ينطلق نزاع عربي مع حماس بدلاً من المعتدى الاسرائيلي الذي يمارس عدوانه منذ 77 عاماً وقبل ان تكون حماس.
وأخيرا،علينا أن لا ننسى أبدا أن الصراع العربي الاسرائيلي ليس طارئاً ولا مفاجئاً ، وإنما هو مرتبط بالرعاية الأميركية الأوروبية للوجود الإسرائيلي ذاته القائم على العدوان والإحتلال والتوسع.
ان فلاسفة التقاعس والعجز وبعض الأنظمة العربية لا يريدون قراءة الزمن ولا البرامج الإسرائيلية في الاستعمار والتوسع. لقد اعلنت الصهيونية نواياها واحلامها التوسعية وفكرة "اسرائيل الكبرى" منذ 140 عاما. كما أن القتل الجماعي والإبادة والتدمير وانتهاك المقدسات والمدارس والمستشفيات والتهجير القسري وسلب الأراضي والتزوير والخداع والمماطلة وعدم الإلتزام ونقض العهود هوالنسق التاريخي البنيوي لإسرائيل وليس هناك من مفاجأة.
وبالتالي فالمطلوب عربيا دعم المقاومة بكل الوسائل والخروج التدريجي من الاعتماد المفرط على الأوروبي والأميركي والدخول في بدائل اخرى.
لقد نادى الملك عبدالله الثاني بالاعتماد على الذات منذ أكثر من 15 سنة ومع هذا فالتحرك العربي في هذا الاتجاه بطيء للغاية. وقد اثبتت الأحداث المتتالية ان الغطاء الأميركي لأي دولة مهما كانت درجة تحالفها مع أميركا ينكشف فوراً لصالح إسرائيل. ومن هنا فإن الخروج من فلسفة التبرير والتقاعس اصبحت ضرورة تاريخية مستقبلية إذا كانت الدول العربية تبحث عن سلامة أوطانها.
إن الأوطان أغلى من أي ثمن اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي، وعلى الدول العربية ان تعي خطورة المستقبل الذي تبيته إسرائيل للمنطقة العربية بأسرها ولتنتقل الدول من البيانات إلى الإجراءات مهما كانت الإمكانات.

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