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بين حربين

11/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يوسف عبد الله محمود






المقارنة بين 7 أكتوبر و15 أكتوبر على الصعيد الفلسطيني تربكنا المفاجأة الصادمة، فالحسم الذي شهده 15 أكتوبر 1973 حين أمر المغفور له الملك فيصل قطع النفط عن أميركا وهولندا وباقي الدول الداعمة لإسرائيل مطالباً باجبار هذا الكيان الغاصب على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967، لا نجد مثله في 7 أكتوبر 2023 بالرغم من مجازر الإبادة التي لحقت في غزة الصامدة. كان اتفاق جميع الدول العربية النفطية على وقف ضخ النفط موحداً. لم تشذ عنه اية دولة نفطية، وقد أدى هذا الى سلسلة من الركود وزيادة معدلات التضخم في أمريكا وباقي الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
اما ما كان مثيراً فهو ما كشفته وثائق بريطانية عن ان الولايات المتحدة فكرت في استخدام القوة للاستيلاء على النقط في الشرق الأوسط اثناء حرب أكتوبر 1973 عندما حظرت الدول العربية صادرات النفط ويومها لعب وزير خارجية الولايات المتحدة كسنجر دوراً كبيراً في هذا المجال. لكن الصمود العربي جعلهم لا يقدمون على هذه المغامرة.
ولم تكتف هذه الدول النفطية بقطع النفط بل أعلنت رفع الأسعار من جانب واحد بنسبة 0.17 الى 3.65 دولار للبرميل الواحد مع اعلان خفض الإنتاج. ونتيجة لذلك تكبد الاقتصاد الأميركي خسائر فادحة.
وبعد بضعة اشهر تراجعت حدة الازمة ورُفع الحظر في مارس 1974 بعد مفاوضات في مؤتمر قمة النفط بواشنطن. هذا الموقف العربي الحاسم وجه صفعة للصلف الامبريالي.
هذا الموقف –مع الأسف- غاب عن 7 أكتوبر 2023، عُقدت قمم عربية متتالية لكن النتيجة خطابات استنكار للعدوان ولو ان ما كان يقال في العلن يقال غيره في السر غالباً.
السلاح كان الدبلوماسية وهو بات سلاحاً هزيلاً لا يسمن من جوع.
الجدير بالذكر هنا انه وبعد مرور عام على رفع الحظر النفطي في مارس 1974 قامت دول عدم الانحياز في الأمم المتحدة بتقديم قرار يطالب بانشاء "النظام الاقتصادي الدولي الجديد" الذي يضع حداً للاستغلال وينعش التنمية في دول الجنوب.
للعرب أقول ان فلسطين المحتلة ينبغي الا يتم تركها للفلسطينيين وحدهم كما يسعى بعض حكام العرب الذين يعتبرون تحرير هذا القطر العربي قضية تخص الفلسطينيين وحدهم. على حكامنا العرب ان يضعوا قضية تحرير فلسطين أولوية قومية فالاستعمار الاستيطاني يقوم بعمليات ممنهجة من اجل الاستحواذ الدائم على كل فلسطين وتشريد من بقي في غزة والضفة لغربية المحتلة الى مصر والأردن.
اما عملية السلام المزعومة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فقد آن لها ان تختفي لانه لا سلام مع محتل مجرم رفض كل القوانين الدولية ومستهتراً بها، تحمي ظهره أميركا.
سلاح آخر لو يلجأ اليه العرب هو قطع العلاقات والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي حتى يعترف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ان ارض فلسطين مهد الأنبياء والرسل ظلت عربية منذ استوطنها الكنعانيون ولم يعرف أحد سكنها قبلهم.
وفي مرحلة تقسيم فلسطين أرسلت بريطانيا التي تم انتدابها على فلسطين للجنة ملكية للتحقق من كيفية تفنيد صك الانتداب وافادت هذه اللجنة ان اسباب الثورة العربية في فلسطين تتلخص في رغبة الفلسطينيين في نيل استقلالهم الوطني ورفضهم انشاء وطن قومي لليهود. وكان اقتراح اللجنة تقسيم فلسطين وإقامة دولتين احدهما عربية وتشمل شرق الأردن مع القسم الفلسطيني الذي حددته اللجنة. وثانيهما دولة يهودية في القسم الفلسطيني الذي ارتأت اللجنة أن يكون لليهود.
بالطبع رفض العرب تقرير اللجنة اما اليهود فرفضوا التقرير لمخالفته وعد بلفور الذي منح فلسطين كاملة لليهود.
وبعد، ليت قادة العرب يبادرون إلى كبح أبشع همجية إبادة في التاريخ فيفعلوا ما فعله الراحل الملك فيصل حين أشهر ونفذ سلاح قطع النفط على داعمي الاحتلال الصهيوني لفلسطين. ليتهم!

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