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أولوية إنجاز الناقل الوطني لحماية الأمن المائي

11/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إياد الدحيّات






يعتبر إنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه، في ظل الأحداث الإقليمية الذي تشهدها المنطقة، أولوية قصوى في أجندة وبرنامج عمل الحكومة التنفيذي للمساهمة في تحقيق الأمن الوطني، حيث أثبتت هذه الأحداث بما لا يدع مجالاً للشك أن مشروع الناقل الوطني للمياه هو خيار المملكة الإستراتيجي طويل الأمد الذي سيوفر كميات مياه مستدامة ويربط كافة مشاريع المياه في منظومة واحدة لضمان وديمومة الأمن المائي وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وحسب توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني (حفظه الله ورعاه).
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأحداث الإقليمية مع التحديات الاقتصادية والمالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمرتبطة بشكل أساسي بالضغوط التضخمية وآثار الحرب الروسية الأوكرانية، على ارتفاع سعر فائدة التمويل وأسعار المواد وسلاسل التزويد ومددها والموارد المالية المتاحة، مما سيؤثر سلباً على عطاء مشروع الناقل الوطني للمياه الحالي، والذي تمّ تمديد فترة تقديم عروضه مرات عديدة كان آخرها لتاريخ 4/12/2023، بحيث يكون عدد العروض الفنية دون المطلوب الأمر الذي سيحدّ من المنافسة بين الائتلافات المؤهلة، أو تتجاوز قيم العروض المالية القيمة التقديرية للمشروع التي أعلنتها وزارة المياه والري سابقاً وهي ما يقارب 3 مليارات دولار أميركي، مما يرتّب ضغوطات إضافية على المالية العامة وتأخير إضافي على الجدول الزمني لإنجاز المشروع. حيث تمّ تحضير هذا العطاء من قبل إدارة المشروع السابقة على مبدأ نقل كافة مخاطر تمويل وتنفيذ وتشغيل المشروع إلى القطاع الخاص، دون الأخذ بالدروس المستفادة من مشروع مياه مماثل تم تنفيذه سابقاً على مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ألا وهو مشروع جر مياه حوض الديسي (عمان-المدوّرة). وعليه، لا بد من السير قدماً بتعديل آلية تنفيذ عطاء المشروع وفصله لجزئين بناء على مخرجات دراسة الجدوى التي تم البدء بإعدادها خلال الأشهر القليلة الماضية، ويكون الجزء الأول خط نقل المياه الوطني الإستراتيجي الذي سيموّل من التعهدات المالية التي حصلت عليها الحكومة الأردنية، في حين يكون الجزء الثاني محطة تحلية المياه (واحدة أو أكثر) في مدينة العقبة التي ستموّل من القروض الاستثمارية وتمويل المساهمين من مطوّري القطاع الخاص. وسيعمل هذا الفصل على بناء شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص من خلال تخفيف وإعادة توزيع مخاطر المشروع إلى القطاع الأقدر على إدارتها.
ومن الأساسي إعداد سجل ومصفوفة المخاطر للمشروع على مبدأ فصله لجزئين، من أجل التقييم الكمّي والنوعي وتصنيف المخاطر الفنية والبيئية والمالية الرئيسية المرتبطة بكل جزء وتحديد الجهة الأقدر على إدارة هذه المخاطر سواء أكانت الحكومة الأردنية أو مطوّري المشروع من القطاع الخاص، والتي من المرجح أن تؤثر في مدة وتكلفة ونطاق المشروع، وكذلك مراجعة وتحديث الافتراضات المالية في تقرير دراسة الجدوى التي تم إعدادها عند بداية فكرة المشروع عام 2018، بالنقاش مع الممولين والشركات المتخصصة المهتمة. وهنالك مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتباعها والتي ستعمل على تسريع الجدول الزمني لإنجاز المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الكفاءة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشاريع الكبرى التي يتم فيها فصل المهام والإجراءات الفنية عن الإدارة المالية لها، وتعظيم الفائدة الاقتصادية للمشروع، حيث لا يمكن اعتباره مشروعاً تقليدياً يساهم فقط في تحقيق الأمن المائي، بل هو مشروع سينهض بالاقتصاد الوطني بشكل شمولي.
ولعلّ أول هذه الاجراءات تأسيس شركة حكومية بقيادة وزارة المياه والري تكون مسؤولة عن إدارة تنفيذ الجزء الأول من المشروع وهو خط نقل المياه الوطني الإستراتيجي بحيث تتضمن خبرات تتميز بالكفاءة والنزاهة وممثلين من الجهات الحكومية الأخرى والرئيسة التي سيتقاطع تنفيذ هذا الجزء مع عملها كوزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة البيئة ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الاستثمار. ويجب منح صلاحيات كاملة لهذه الشركة لاتخاذ القرارات دون تأخير أو بيروقراطية غير مبرّرة ومنها إصدار كافة تصاريح العمل للمقاولين والعمال والموافقات البيئية وإجراء التنسيقات مباشرة مع الجهات كافة حتى يتم تسريع الجداول الزمنية له. ومن أهم الواجبات التي ستناط بهذه الشركة مراجعة حجم ومسار نظام نقل المياه الوطني الإستراتيجي البالغ طوله 460 كم ومخارج المياه منه التي تربط على المحافظات، ودراسة ربط كافة مشاريع المياه الوطنية والإقليمية عليه ليعمل كمنظومة واحدة لكافة الاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية في كافة محافظات المملكة. كذلك يجب أن تعمل الشركة على تقليل طول الخط الناقل وحجم الاستملاكات المطلوبة لتنفيذ مرافقه والتي ستموّل من المخصصات الذاتية في الموازنة العامة لدى وزارة المالية، حيث تقع معظم استملاكات المشروع ضمن المقطع من مدينة العقبة ولغاية نقطة الربط في منطقة المدورة. ويمكن دراسة بدائل للمسار ضمن هذا المقطع وأحدها مسار خط الغاز المملوك لشركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي المنفّذ سابقاً والذي من الممكن أن يوفر ما طوله 90 كم من خط نقل المياه الوطني الإستراتيجي، والتوفير في كلفة المشروع وتسريع الجدول الزمني لتنفيذه. ويمكن استغلال حرم خط الغاز والقطع المستملكة سابقاً المرافقة له لإنشاء محطات الضخ التي ستنقل وتضخ المياه بعد التحلية في خط المياه الناقل واستخدام كافة المرافق والشوارع المفتوحة لنفس الغاية.
في حين يكون الإجراء الثاني إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يعمل بطريقة شفافة وواضحة في إدارة التعهدات المالية التي ستموّل الجزء الأول من المشروع، وهو خط نقل المياه الوطني الإستراتيجي، والتي تم الالتزام بها سابقاً من الدول الداعمة والمانحة والمؤسسات الدولية لصالح الحكومة الأردنية والمخصصة لمشروع الناقل الوطني للمياه والبالغة لتاريخه حوالي مليار دولار (منح بقيمة 472.2 مليون دولار وقروض تنموية بقيمة 694 مليون دولار)، حيث يتم إدارة هذه التعهدات وفق منهجية نموذجية واحدة تتبع أفضل الممارسات والأدوات والأنظمة المتعلقة بإدارة المشاريع والمشتريات وضبط الحسابات وتسويتها مع الأخذ بالاعتبار توحيد تعليمات وإجراءات العمل ومتطلبات الرصـد والتقيـيم والإبـلاغ للدول الداعمة والمانحة والمؤسسات الدولية وفق تقارير نموذجية موحّدة لتفادي مـسؤوليات الإبـلاغ المتعدد.
أما هيكــلة وحوكمــة هذا الصندوق، فتتم إدارته من لجنة توجيهية من الوزارات ذات البعد الاقتصادي المالي (التخطيط والتعاون الدولي، المالية والاستثمار) لتـضطلع بوظيفـة صنع القـرار فيمـا يتعلـق بأنـشطة الـصندوق والعمل على خلق فرص استثمارية تتمحور حول المشروع، وقد تشمل ممـثلين مراقبين من الدول الداعمة والمانحة والمؤسسات الدولية إضـافة إلى الجهات الرقابية لضمان توافق القرارات المتخذة في كافة المراحل مع مبادئ المساءلة والشفافية مع وجود آلية مستمرة للتشاور بين أعضاء الصندوق وكافة الشركاء. وسيعمل الصندوق على الإنفاق على المشروع من التعهدات المالية بناء على توصيات الشركة الحكومية وتقدم سير عمل المشروع ونسبة إنجازه. في حين سيكون تمويل الجزء الثاني لمحطة تحلية المياه (واحدة أو أكثر) في مدينة العقبة خارج مسؤولية الصندوق، ومن مسؤوليات مطوّري المشروع من القطاع الخاص، حيث يكون من تمويل المساهمين والقروض الاستثمارية من القطاع الخاص وتقدّر بحوالي 1.28 مليار دولار أميركي.
وعلى أن يكون الإجراء الثالث وضع خطة محكمة للنهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز النمو والنهضة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في المجالات الزراعية والسياحية من خلال تخصيص كميات محدّدة من المياه من خط نقل المياه الوطني الإستراتيجي وإيجاد فرص لتنمية المجتمعات المحلية التي تمتد على مواقع المشروع من محطة التحلية في العقبة وامتداد مسار الخط الناقل، وإيجاد فرص لتشغيل الشباب وتخفيض البطالة وبناء أطر المسؤولية المجتمعية. حيث سيكون المشروع بمثابة فرصة لن تتكرر لتوفير المياه لزراعة المساحات شبه الصحراوية الواسعة في العقبة ووادي عربة ومحافظات الجنوب والوسط وتحويلها لمناطق زراعية ومراع، لتحقيق الرؤية الملكية بتعزيز الأمن الغذائي الأردني ونقل المملكة بخطى ثابتة نحو أن تكون مركز أمن غذائي إقليمي، وإحياء المثلث الذهبي للسياحة الذي يشمل مناطق وادي رم والبتراء والشوبك والعقبة وإعادة إحياء مشروع منتجع بانوراما (المطل) في العقبة. وكذلك من الضرورة بمكان إنشاء مركز أبحاث وابتكار إقليمي في مجال تكنولوجيا تحلية المياه بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، التي توائم الفكرة النظرية مع الممارسة في البحث والتدريب، وبناء قدرات بشرية متخصصة في تطوير أنظمة التحلية وتشغيل محطات تحلية المياه، الأمر الذي سينتج عنه نقل وتوطين هذه التكنولوجيا وتأهيل وتصدير كفاءات بشرية أردنية للعمل في المشاريع المماثلة ومحطات التحلية في المنطقة والعالم.

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