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زمن الصدمات

11/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود عبابنة






بجدارة سجل هذا القرن علامته السياسية بأنه زمن الصدمات من الحجم الكبير، وكلها تغلف العقل والوعي والوجدان العربي ، فابتداء من صدمة السابع من تشرين التي مرغت أنف ووجه جيش الاحتلال إلى صدمة الرد المتوحش، معنونا بالشروع في الإبادة الجماعية المعلن عنها على الملأ، إلى صدمة وقوف الإدارة الأميركية ومن خلفها الدول الأوروبية، إلى جانب دولة الاحتلال، والمساهمة معها في إنجاز مذبحة التطهير العرقي، وفوق ذلك كسر الكرامة واحتقار كل العرب، وآخرها صدمة المؤتمر العربي الإسلامي بقده وقديده الذي عجز عن فتح معبر رفح، رغم إعلانهم ولا أقول تهديدهم بكسر الحصار، وربما كانوا يقصدون كسر حصار إسرائيل على ما سيقولونه ويصرحون به من عتب ولوم ناعم لدولة الاحتلال.
مفرمة اللحم لأطفال غزة ونسائها التي تعرض على الشاشات، ويزيد عليها قادة الاحتلال التهديد بإلقاء القنبلة النووية على ما تبقى من أهل غزة، لم تحرك دول العالم ولا منظماته ومعاهداته الدولية ولم تأبه لقوانينه الإنسانية، لم يبق لأهل غزة من بصيص أمل إلا أحرار العالم الذين يتظاهرون بمئات الآلاف على مقربة من البيت الأبيض وترافلغر سكوير، والشانزليزيه، وساحات أخرى أينما كانوا ومنهم اليهود المناهضون للصهيونية والذين يتظاهرون بقمصان تحمل عبارة (( الحرية لفلسطين)).
كل صدمة من هذه الصدمات التي لم تكن لتتجسد في مخيلتنا وبالذات حجم التوحش والتمرد وتنوع فنون القتل العلني لأطفال ونساء غزة؛ فمن القصف بقنابل الفسفور الأبيض إلى القتل بقطع الماء والكهرباء والأكسجين، فنحن نشاهد جرائم مع سبق الإصرار والترصد لشعب أعزل، ولأطفال في الحاضنات وللنساء الحبالى وكل ذلك يحدث أمام قادة دول العالم الغربي الذين يقولون بالفم الملآن هل من مزيد، بينما زعماء العالم العربي والإسلامي يردودن الحوقلة ويبدون استعدادهم لإيصال المساعدات إلى بوابة رفح، ويدعون الله أن يهدي دولة الاحتلال وتوافق على إدخال)) تنك ديزل)) وزيادة قارورة مياة للمرضى الموجودين في مستشفى الشفاء.
لم يعد خيار الاختباء وراء الكلمات مقبولا لكل عربي حر وعنده ضمير، وأعتقد أن الحقد الذي يتوالد كل يوم في نفس المواطن العربي سيكون وقودا لربيع حقيقي، يهز دولة الاحتلال وأنظمة الحكم القادرة المتواطئة في أميركا وأوروبا والشرق الأوسط التي خذلت أهل غزة في حربهم مع أشد جيوش العالم همجية وتوحشا، هذا الجيش الذي خسر معركتة العسكرية ويحاول أن يعوض خسارته بالإثخان في قتل الأطفال والنساء واحتلال المستشفيات، وفاته أن فكره المقاومة لم ولن تموت حتى لو حصلوا على أحدث الأسلحة الأميركية وتم احتلال غزة.
لا شك أن جميع هذه الصدمات ستسهم بصناعة التطرف- الذي حذر منه جلالة الملك من على منصة المحافل الدولية،- وتزيد من إرهاصات المواجهة الحضارية بين شعوب المنطقة من جهة وقوى الهيمنة الاستعمارية العنصرية التي كشفت عن وجهها القبيح تجاه شعوب المنطقة من جهة أخرى، على قاعدة إما نحن وإما هم التي يرددها مجرم الحرب نتنياهو.

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