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البدور: نابلس/1 لمساندة الفلسطينيين بالخدمات الطبية

11/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد السفير الأردني عصام البدور في فلسطين الشقيقة، أن المستشفى الميداني الأردني العسكري نابلس/1، يشتمل على مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والإمكانيات العلاجية، وأن طواقمه ذات جاهزية عالية لتنفيذ المهام والواجبات المناطة بها بكل مهنية واحترافية لتقديم أفضل خدمة طبية وعلاجية.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية أمس للمستشفى، مؤكدا مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة والثابتة والمستمرة بتقديم العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، عبر تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والإنسانية، وانطلاقاً من الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
ولفت الى أهمية جهود كوادر المستشفى الكبيرة في أداء واجبها الإنساني، تجسيداً للموقف الأردني وقيادته الهاشمية المساند للأشقاء ودعم الأردن الكامل لصمودهم على أراضيهم.
يشار إلى أن المستشفى يضم كادراً طبياً متكاملاً، إضافة لعيادات جراحة عامة وعظام، وتجميلية، وأطفال، وشرايين وأوعية دموية، والوجه والفكين، وأعصاب، وجراحة إصابة الحوادث، بالإضافة إلى إسعاف وطوارئ وغرفتي عمليات ومختبر أشعة وصيدلية ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة.
إلى ذلك، قال القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس، إن انشاء مستشفى ميداني في مدينة نابلس وبمبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني الشقيق، يدل على النخوة والشهامة الأردنية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف دغلس في بيان له أمس، أن المستشفى يضم 120 كادرا طبيا ومهنيا وإداريا وجراحا وممرضا، سيقدمون خدمات طبية لآلاف الأهالي في المحافظة.
وأشار إلى أن المستشفى يقام على أرضية متنزه "جبال عبد الناصر" وسط المدينة، معربا عن شكره لهذه المبادرة الأردنية التي ستساعد وتساند القطاع الصحي الفلسطيني، لافتا إلى أن المستشفى، سيقدم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني في نابلس بشكل خاص وشمالي الضفة الغربية بشكل عام.
ونفى أي "مخاوف" وربط لإقامة هذا المستشفى مع اقتحام وعمليات عسكرية إسرائيلية واسعة في المدينة، لافتا إلى أن نابلس محاصرة منذ عامين، وهي بحاجة إلى مثل هذا المستشفى.-(بترا)

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