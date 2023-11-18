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الأردن: لن يتم إرسال قوات عربية إلى غزة والأولوية الآن لوقف العدوان

11/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن "الهجوم الإسرائيلي على غزة يشكل عدوانا غاشما، وليس دفاعا عن النفس، وأنه لو قامت دولة أخرى في العالم بجزء مما فعلته إسرائيل لفرضت عليها عقوبات من كل ركن من أركان العالم الآن"، لافتا إلى أنه "لا شيء يمكن أن يبرر هذه الوحشية".
جاء ذلك خلال مشاركة الصفدي أمس، في أعمال الدورة الـ19 بحوار المنامة، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة، ونظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وبين أن إسرائيل تحتجز 2.3 مليون فلسطيني كرهائن، لافتا إلى تهجيرها لـ1.65 مليون فلسطيني في قطاع غزة، ومن حيث النسبة المئوية، أي حوالي 275 مليون أميركي! وأضاف "أن إسرائيل تقول للفلسطينيين: لن نقتلكم في الشمال، بل سنقتلكم في الجنوب"، مؤكدا "سيظل هذا الصراع يطارد المنطقة ما لم يتم القضاء على السبب الجذري له وهو الاحتلال".
وتساءل الصفدي: من يتحدث عن أي مشروع إقليمي في هذه المرحلة؟ من يتحدث عن التكامل؟، الأمر كله يتعلق بالحرب، مؤكدا أنه "لن يتم إرسال قوات عربية إلى غزة"، وأنه تحدث مع نظرائه العرب بهذا الخصوص.
وقال إن "إسرائيل تضع نفسها فوق القانون، وأن منع دخول الغذاء والدواء والوقود جريمة حرب"، مؤكدا أن "الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وقتل المدنيين والنساء والأطفال، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا، ثم إيجاد طريقة لإنهاء الصراع للأبد بناء على حل الدولتين، وبدون ذلك سيتكرر العنف مجددا ومجددا".
وحذر الصفدي من توسع الصراع، مشيرا إلى أن "هناك احتلالا لم ينته ولا تبدو في الأفق نهاية له، ولن نفكر في أي خيار ينظر إلى غزة وحدها".
وأضاف الصفدي: "نعم للإفراج عن الرهائن، لكن لا لربط الهدنة الإنسانية بالإفراج عن الرهائن"، مبينا أنه "منذ سنوات ونحن نحذر من غياب الأفق السياسي، لقد عملنا دائمًا من أجل السلام للجميع"، معيدا التأكيد أن الأردن لن يسمح أبدا بتهجير الفلسطينيين وسيفعل كل ما يلزم لمنع ذلك.

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