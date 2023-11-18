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الصفدي يبدأ جولة لعواصم دول دائمة العضوية بمجلس الأمن اليوم

11/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، جولة وزارية إلى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، في سياق انطلاق أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية، والمستهدفة بلورة تحرك دولي لوقف الحرب المستعرة على غزة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأن اللجنة الوزارية التي شكلت بموجب قرار القمة العربية الإسلامية التي استضافتها السعودية الأسبوع الماضي، تضم وزراء خارجية كل من: الأردن، مصر، قطر، تركيا، إندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وتبدأ جولتها اليوم، ووجهتها الأولى هي الصين.
وقال القضاة، إن أعضاء اللجنة سيلتقون كبار المسؤولين ووزراء الخارجية في الدول التي ستشملها الزيارة، لحشد الدعم الدولي لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل، لوقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وإيصال الصورة الحقيقية للمعاناة والكارثة الإنسانية التي تنتجها، وتعرية الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة والمتواصلة على الأعيان المدنية وخاصة دور العبادة والمستشفيات.
الى ذلك، تلقّى الصفدي اتصالين هاتفيين من نظيريتيه الفرنسية كاثرين كولونا والهولندبة هانكي بروينز، بحث خلالهما جهود إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف الحرب الكارثية على ‎غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والعاجلة للقطاع.
وأكد الصفدي خلال اتصاله مع نظيرتيه الفرنسية والهولندية، ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، واعتداءاتها المستمرة على المدنيين والأعيان المدنية وخاصة المستشفيات ودور العبادة.
كما أكد الصفدي ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

MENAFN18112023000072011014ID1107451189

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