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الكيان الصهيوني.. هل خسر ورقة ضغطه على الأردن بملف المياه؟

11/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس






خسر الاحتلال الصهيوني رهانا طالما اعتبره ورقة ضغط رابحة على الدولة الأردنية في ملفّ المياه، وذلك في سياق تضخم عجزها المائي الكبير، وتعاظم احتياجاتها السكانية، مقابل الإعلان الرسمي عن عدم مضيها في اتفاقية التعاون مع دولة الاحتلال لتبادل الطاقة مقابل المياه.
وحظيت تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأخيرة التي أكدت أن الأردن "لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل؛ في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)"، ارتياحا نقابيا وشعبيا وطنيا كبيرا إزاء تجميد توقيع الاتفاق، والذي "لا يندرج تحت بند تحقيق الأمن المائي الأردني"، وفق خبراء في القطاع المائي.
وقال الصفدي في تصريحاته حول الموضوع ذاته: "كان هناك حوار إقليمي حول مشاريع إقليمية، أعتقد أن الحرب أثبتت عدم المضي به، وكان هناك حديث عن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة والمياه، وكان يجب أن توقع الشهر الماضي، لكن لن نوقعها"، منتقدا إسرائيل التي تشن هجوما على قطاع غزة منذ أكثر من 40 يوما، ردا على هجوم حماس عليها في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، "إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وتتصرف بانتقامية فجة ووحشية".
وأكد مختصّون بهذا القطاع، في تصريحات لـ "الغد"، أن الحل المستدام الوحيد الذي يندرج تحت بند تحقيق الأمن المائي الوطني، هي المشاريع المرتبطة بتحلية المياه، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في البحر الأحمر في العقبة، داعين "الحكومة الأردنية للبحث عن مصادر تمويل أخرى توفر الدعم لمشاريع هدفها الوحيد دعم الدولة لتحقيق أهدافها دون تدخل منها".
وفي هذا السياق، جددت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، التأكيد على ضرورة اعتماد الأردن على موارده الوطنية في الحصول على المياه والطاقة "حتى وإن كانت أعلى تكلفة، وبعيدا عن الاعتماد على الاحتلال"، وذلك درءا لأي مخاوف من "استخدام الاحتلال للمياه كأداة ضغط على الأردن خلال السنوات المقبلة، كما يحدث حاليا في قطاع غزة المحاصر".
وأكدت الزعبي أن الحل والاستدامة والأمان؛ تكمن جميعها في "اعتماد الأردن على موارده الوطنية، حتى لو كان بعضها أعلى تكلفة"، مشيرة إلى أن الكميات الناجمة ستكون كافية، "إذا تمت إدارة العرض والطلب، وترشيد الاستهلاك، وكفاءة الاستخدام، وتقليل فاقد المياه، وذلك توازيا والبحث الجاد والتوسع في استخدام الآبار العميقة بمشاركة القطاع الخاص، والمضي قدما بمشروع الناقل الوطني المزمع تنفيذه على الأراضي الأردنية".
وشددت على أهمية التفكير بخطط بديلة، في حال عدم إمكانية التعاقد مع الشركات المؤهلة، والتي يتوقع أن تقدم عروضها مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بسبب ارتفاع التكاليف، لافتة إلى إمكانية "الدعوة إلى تأسيس شركة قابضة يديرها مستثمرون أردنيون وعرب، ويتم تنفيذها من خلال شركات مقاولات أردنية أو عربية توفر فرص عمل للأردنيين، بالإضافة إلى طرحها للاكتتاب، وبذلك إتاحة الفرصة لجميع الأردنيين ليكونوا شركاء في الشركة والتنفيذ".
وفي سياق دعوتها للحكومة نحو البحث عن مصادر تمويل أخرى توفر الدعم لمشاريع تستهدف دعم الدولة دون تدخل منها، استعرضت مثالا بإنشاء صندوق المناخ الأخضر، الذي تم إنشاؤه بهدف مساعدة الدول المتضررة من عواقب تغير المناخ.
من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات أن اتفاق تبادل الطاقة مقابل المياه يندرج تحت بند "بناء التعاون الإقليمي، وليس تحت بند تحقيق الأمن المائي الأردني"، مشيرا إلى ورود هذا المشروع في الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه المحدثة للأعوام 2023 – 2040، تحت مسمّى "الازدهار الأزرق".
ودعا الدحيات إلى ضرورة اعتماد الموازنة المائية للمملكة بشكل رئيسي على كميات المياه التي سيتم توفيرها من المشاريع الوطنية، وتشكل الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن المائي، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه (العقبة - عمان)، الذي يعد خيار المملكة الإستراتيجي طويل الأمد، وإنجازه لتزويد محافظات المملكة باحتياجاتها من المياه.
وقال: "لا شك أن تحقيق الاستقرار في ملف الأمن المائي يتطلب عملا من الجهات المسؤولة للانتقال من مرحلة تخطيط الإستراتيجيات والسياسات إلى مرحلة تنفيذ الإجراءات الفعلية على أرض الواقع والمشاريع والحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى"، مستبعدا أن يكون "مشروع المياه - الكهرباء الإقليمي هو المشروع الذي سيحقق الأمن المائي المطلوب، إنما هو مشروع رديف ومكمّل للمشاريع الوطنية سيزوّد المملكة بكميات من المياه من خلال نظام المقايضة للمساهمة في تغطية جزء من العجز المائي المقدّر بـ400 مليون متر مكعب سنويا".
وأوصى بضرورة تبني حلول آنية وإستراتيجية تعمل على تحقيق الاستدامة المائية في الأردن كركيزة أساسية نحو تحقيق الأمن المائي، كونه من أكثر الدول جفافا وافتقارا للمياه على مستوى العالم.
واستعرض مجموعة مبادرات وحلول يمكن تنفيذها خلال الأشهر المقبلة من شأنها المساهمة في توفير المزيد من مياه الشرب؛ منها زيادة كميات المياه التي يتم ضخها بشكل دائم من مشروع جر مياه حوض الديسي بمقدار 20 مليون متر مكعب سنويا إضافية، وحفر الآبار الخاصة بالمياه الجوفية العميقة في مناطق الحسا وجنوب عمان التي تعتبر امتدادا لحوض مياه الديسي، وتنفيذ مشاريع معالجة مياه السدود الرئيسة للاستفادة منها في أغراض الشرب والزراعة.
وذلك إلى جانب تحسين أنظمة المعالجة في محطات التنقية الرئيسة، بهدف توسيع الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة لغايات الزراعات المقيدة وإحلالها مكان المياه العذبة وخاصة في محافظات الشمال، ومعالجة الآبار المالحة في مناطق غور الأردن في مناطق حسبان وديرعلا وأبو الزيغان واستخدامها لغايات الشرب، وتخفيض فاقد المياه الذي تصل نسبته في المملكة إلى 50 % أو ما يعادل 235 مليون متر مكعب سنويا.
من ناحيته، أكد المدير السابق لوحدة مشروع الناقل الوطني في وزارة المياه والري جريس دبابنة أولوية الأردن في المضي بمشاريعه الوطنية لتوفير كميات المياه الإضافية اللازمة، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية بضرورة المضي بمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة، بانتظار استقبال وفتح العروض في الموعد المقرر وهو الرابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكما أشارت تصريحات وزير الخارجية الأردني، فإنه لا يمكن المضيّ بتوقيع الاتفاق المشترك بين المياه والطاقة مع الكيان الصهيوني المتعنّت وفي ظل همجيته ووحشيته في قتل الأبرياء والعزّل، وفق دبابنة.
وقال دبابنة إن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، يعد مشروعا وطنيا بامتياز، لأنه يندرج ضمن مساعي البحث عن مصادر مياه وطنية ومستقلة عن الجوار، ولا تكون مرتبطة بأي عوامل أو تطورات تتعلق بالأزمات السياسية.
وبين أن مشروع "الناقل الوطني ليست له أجندات سياسية ويتعلق بمصلحة الأردن وحده فقط، حيث يعد هذا المشروع الوطني من المشاريع المستدامة لتمكين الأردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين 300 مليون متر مكعب سنويا لمعظم مناطق المملكة، والتحول إلى التزويد المستمر على مدار الساعة يوميا، لتحقيق العديد من الأهداف، ومنها تحسين التزويد المائي وتخفيض الفاقد المائي، من خلال إدارة الضغوط في شبكات المياه عند التزويد المستمر، وكذلك تخفيض كلف إنتاج مياه الشرب بتوقيف المصادر ذات الكلف التشغيلية العالية".
وأخذ المشروع في اعتباراته جوانب الدراسة البيئية، حيث أقر استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض كلف الطاقة وانبعاثات الكربون، وتحويل المشروع إلى "مشروع أخضر بيئيا"، حيث سيتم استخدام الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة، لتغطية الحمل الكهربائي للمشروع في فترة النهار، فيما يتم استجرار الكهرباء من الشبكة الوطنية خلال الفترة المسائية.
وكان نقيب المهندسين ورئيس مجلس النقباء، أحمد سمارة الزعبي قد صرح في بيان صحفي، أن النقابة قامت سابقا بتشكيل لجنة فنية لدراسة وتطوير بدائل وطنية لتلبية احتياجات المملكة من المياه والطاقة، من دون الحاجة للتعاون مع الاحتلال.
وأكد الزعبي أن هذه اللجنة اجتمعت مرارا وتوصلت إلى العديد من البدائل التي تضمن استفادة المملكة من مصادر الطاقة والمياه المختلفة دون الاعتماد على التعاون مع الكيان الصهيوني، معربا عن رفض النقابة لأي اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال.
وأشار إلى مواقف النقابة السابقة في هذا الصدد ورفضها لاتفاقية الغاز وإعلان النوايا، مشيدا بالتصريحات الوطنية الواضحة للصفدي، ومشيرا لأنها تعكس الموقف الرسمي والشعبي الموحد ضد العدوان الصهيوني والضغط الشعبي المستمر لإلغاء اتفاقية وادي عربة، خاصة مع استمرار العدوان على قطاع غزة والانتهاكات الصهيونية للمعاهدات والمواثيق الدولية، وارتكابها جرائم حرب وإبادة جماعية.

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