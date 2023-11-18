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حازم رحاحلة يكتب.. ترصين المنعة: نحو منظور إستراتيجي لخدمة العلم

11/18/2023 11:21:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لا شك بأن إعادة العمل بخدمة العلم كان من ضمن الخيارات المطروحة على طاولة التنفيذ خلال السنوات الماضية وفي ظروف أقل احتقانا وأكثر تفاؤلا، وربما كان العائق الوحيد أمام تنفيذ هذا القرار هو مالي بحت. هذا بكل تأكيد هاجس في مكانه إذا افترضنا النمط التقليدي لتطبيقه والذي سيتطلب بالضرورة كلفا عالية لتمويلها لا تقوى الموازنة العامة على تحملها. لكن علينا أن نعي أيضا بأن استمرار تعليق العمل بهذا البرنامج في ظل الظروف والاعتبارات المستجدة ستكون له كلف ممتدة وعميقة
قد تفوق بكثير الكلف المالية المحاسبية لتنفيذه.
لا يخفى على أحد اليوم بأن المعطيات السياسية التي فرضها العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم على أهلنا في غزة وتوسعه ليشمل أيضا مناطق أخرى في فلسطين المحتلة، هي صعبة وتستدعي إعادة النظر بشكل جدي بهذا المشروع، وهذه المرة ليس كخيار وإنما كمتطلب إستراتيجي تحوطا للقادم الأصعب. ولعلنا أدركنا بما يكفي بأنه عندما يتعلق الأمر بالكيان المحتل، فليس هناك حليف ولا مواثيق، ولعلنا ندرك أيضا بأن الأفق المنظور يحمل المزيد من التحديات للأردن في ضوء موقفه المسؤول والمتقدم تجاه العدوان الغاشم، وحدة هذه التحديات ربما ستتصاعد مع تنامي فرص عودة اليمين الجمهوري الأكثر تحيزا لإسرائيل لسدة الحكم في الولايات المتحدة.
ربما العامل الوحيد الذي لم يتغير في سياق الحديث عن خدمة العلم، هو القيد المالي الذي يمثل عقبة حقيقية أمام إعادة تفعيلها. وفي هذا السياق دعونا نفكر معا بكيفية الخروج بنموذج محدث لخدمة العلم على النحو الذي يجعل منه، ليس فقط رافعة أمنية وإستراتيجية للمملكة، وإنما أيضا رافعة اقتصادية تحاكي بعض الفرص الكامنة التي لم تلق أفقا للتسخير في ظل السياسات التقليدية. تابعت قبل أيام المطالبات التي رشحت عن اجتماع للجنة الزراعة في مجلس النواب مع الحكومة حول التحدي المرتبط بنقص العمالة في القطاع الزراعي والدعوة لفتح باب الاستقدام، وبكل تأكيد هناك أنشطة أخرى تشارك القطاع الزراعي هذا التحدي. وحتى نكون واقعيين، إشكالية نقص العمالة في عدد من الأنشطة تمثل بالفعل تحديا مثبطا لنموها، ولكن معالجتها بالحلول التقليدية سيفاقم بالضرورة من تحديات العمالة الأردنية.
أستجلب هذه الحالة لتسليط الضوء على تحديات اقتصادية قائمة يمكن معالجتها من خلال إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم وفيها أيضا حلا للتحدي المالي الذي يحول دون تفعيله، والنتيجة النهائية فرصة حقيقية للنهوض بقطاعات واعدة وإستراتيجية. بإمكان المعنيين اليوم التفكير بنموذج معياري لخدمة العمل يقوم على أساس تخصيص فترة محددة من الخدمة لتشغيل المنخرطين في مشاريع شراكة كبرى مع القطاع الخاص في أنشطة إستراتيجية وتخصيص جانب من عوائدها لتمويل الكلف المرتبطة بخدمة العلم.
وأيا كان التأطير التمويلي لإعادة العمل بخدمة العلم، فإنه بكل تأكيد سيساهم في امتصاص الضغوط الاجتماعية المرتبطة بتفاقم ظاهرة البطالة وخصوصا بين الشباب وتساعدهم أيضا في اكتساب مهارات متنوعة تزيد من فرص توظيفهم بالقطاع الخاص. فحتى البلدان التي لا تعاني من تحديات تشغيلية ولا مخاطر جيوسياسية محدقة، إلا أن عددا منها لا زال مصرا على المضي قدما في برنامج الخدمة العسكرية الإلزامية لمردوداته الإستراتيجية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة.
نعم الاعتبارات المالية تشكل قيدا حقيقيا أمام تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية، لكن يتوجب علينا من الآن فصاعدا توسيع مداركنا والتعامل مع الإستراتيجي منها على أنه استثمار له عوائد إستراتيجية واقتصادية واجتماعية تفوق
بأضعاف كلفها المالية.

MENAFN18112023000072011014ID1107451187

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