-->

Sunday, 19 November 2023 09:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


1.6 مليون غزي نازح ينسفون شرعية النظام الدولي

11/18/2023 11:21:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سماح بيبرس






قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في تقرير حول الأوضاع في قطاع غزّة، إنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1948"، مشيرا إلى أن عدد المهجرين يقارب 1.6 مليون شخص من مختلف أنحاء قطاع غزة نزحوا منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر).
ووفق التقرير، يعيش الآن ما يقرب من 830 ألف نازح داخليًا في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك الشمال، وهناك 670 ألف نازح في 97 منشأة في المناطق الوسطى وخانيونس ورفح.
وكان ما يقرب من 160 ألف نازح يقيمون في 57 مدرسة تابعة للأونروا في المناطق الشمالية وقطاع غزة اعتبارًا من 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، قبل إصدار السلطات الإسرائيلية أمر الإخلاء.
وأكدت الأونروا في تقريرها أنّها "غير قادرة على الوصول إلى هذه الملاجئ لمساعدة أو حماية النازحين وليس لديها معلومات عن احتياجاتهم وظروفهم."
وذكرت أنّه في 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، تلقت حوالي 23 ألف لتر من الوقود – أي ما يعادل نصف ناقلة، وقد قيدت السلطات الإسرائيلية استخدام هذا الوقود فقط لنقل الكميات الصغيرة من المساعدات التي تدخل من مصر.
ولم يُسمح باستخدام هذا الوقود للاستجابة الإنسانية الشاملة، بما في ذلك المرافق الطبية والمياه أو لعمل الأونروا.
وأكدت أنّ هناك حاجة إلى المزيد من الوقود، وتحتاج الأونروا إلى 160 ألف لتر من الوقود يوميا من أجل العمليات الإنسانية الأساسية.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإنّه حتى 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، قُتل أكثر من 11.078 شخصاً في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ثلثاهم من الأطفال والنساء.
وذكرت أنّه أصيب ما لا يقل عن 573 نازحاً يقيمون في مباني الأونروا بجروح، وقتل 71 منذ 7 تشرين الأول، ومن المرجح أن يكون عدد القتلى والجرحى من النازحين أعلى، حيث إن الأونروا لا تزال تحاول التحقق من الخسائر البشرية.
وحتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر)، تمكنت الأونروا من التحقق أن 80 حادثة أثرت على 64 منشأة تابعة للأونروا منذ بداية الحرب، من بينها، 15 أصيبت بشكل مباشر، وتأثرت 45 بأضرار جانبية، كما كانت هناك 4 عمليات توغل في منشآت الوكالة منذ بداية الحرب، ويقع أكثر من 50 % من المنشآت المتضررة جنوب وادي غزة.
وقالت إنّه قُتل 103 من موظفي الأونروا منذ بداية الأعمال العدائية، وهذا هو أكبر عدد من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة الذين قتلوا في صراع في تاريخ الأمم المتحدة، وقُتل نصفهم على الأقل جنوب غزة.
وأكد التقرير أنّ عدد النازحين يستمر في التزايد، فيما أنّ ملاجئ الأونروا في المنطقتين الوسطى والجنوبية تشهد اكتظاظا شديدا، ولم تعد قادرة على استيعاب الوافدين الجدد، موضحة أنّ المنشآت باتت تفيض بعدد أكبر بكثير من قدرتها الاستيعابية، إذ إنها غير مصممة لاستضافة هذا العدد الكبير من الأشخاص، وليس لديها المرافق الكافية لتوفير ظروف معيشية آمنة وكريمة.
ويؤدي الاكتظاظ إلى انتشار كبير للأمراض، بما في ذلك الأمراض الحادة وأمراض الجهاز التنفسي والإسهال، ما يضع تحديا كبيرا في قدرة الوكالة على تقديم الخدمات.
وأكدت أنه ليس لدى النازحين الموجودين داخل الملاجئ ما يكفي من الغذاء ومواد البقاء الأساسية، ناهيك بأن مستويات النظافة سيئة، ومشاكل الصحة العقلية في تزايد.
وذكرت أنه في المتوسط، هناك وحدة استحمام واحدة لكل 700 شخص في ملاجئ الأونروا، فيما يختلف عدد المراحيض من ملجأ إلى آخر.
وبشكل عام، يوجد في المدرسة ما بين 30 إلى 50 مرحاضًا (بما في ذلك تلك المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة)، وفي المتوسط، يتقاسم 150 شخصا يعيشون في مدارس الأونروا مرحاضا واحدا.
وقالت الأونروا إنه وحتى 14 تشرين الثاني (نوفمبر)، كانت تسعة مراكز صحية تابعة للمنظمة (من أصل 22) لا تزال تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية، حيث سجلت 7.241 زيارة للمرضى، بمن في ذلك لاجئون فلسطينيون وغير لاجئين.
وأكدت أن معظم هذه المراكز الصحية غير قادرة على استخدام أنظمة التسجيل عبر الإنترنت للمرضى بسبب تعطل الشبكة، ولذلك يتم تسجيل معلومات المرضى في الغالب على الورق، ما يجعل جمع البيانات والإبلاغ عنها أكثر صعوبة.
وذكرت أنّ القابلات تقوم بتوفير الرعاية للنساء الحوامل بعد الولادة والحوامل المعرضات لمخاطر عالية في المراكز الصحية التسعة.
وأضافت أن هناك ما يقدر بنحو 50 ألف امرأة حامل في غزة، تلد أكثر من 180 امرأة كل يوم، وتمت معالجة ما مجموعه 256 حالة حمل شديد الخطورة بعد الولادة في المراكز الصحية في 14 تشرين الثاني، وفي الملاجئ، تمت رعاية ما مجموعه 778 أمًا بعد الولادة منذ بداية الشهر نفسه.
وفي 14 تشرين الثاني، تم تطعيم 731 طفلاً في سبعة مراكز صحية وفقاً لبرنامج التطعيم الوطني، وواصلت الوكالة الوطنية للمياه في شمال أفريقيا تقديم الرعاية الصحية للنازحين في الملاجئ من خلال 124 فريقاً طبياً منتشراً في الملاجئ.
وحضر 281 عاملاً صحيًا ما مجموعه 10.222 حالة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني.
ولم تتمكن الأونروا من تشغيل المراكز الصحية إلا من خلال المزيد من تقنين احتياطيات الوقود، والطاقة الشمسية، وقريبا ستعتمد عمليات الوكالة بشكل كامل على الطاقة الشمسية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات الحد الأدنى من العمليات، ولا يتم ضمان تشغيل الطاقة الشمسية لأن أي عطل و/أو فشل في البطارية سيؤدي إلى توقف جميع العمليات.
وأشار إلى أنّ الأونروا تمكنت من الاستمرار في توفير خدمات المياه والصرف الصحي حتى 15 تشرين الثاني، فيما كانت قد نبهت إلى أنه إذا لم يتم استلام الوقود، ستبدأ هذه الخدمات بالتوقف ابتداء من يوم الجمعة 17 تشرين الثاني، وستبدأ مرافق المياه والصرف الصحي العامة بالإغلاق.
وستتضمن الخدمات توقف 60 بئر مياه في جنوب وادي غزة، وسيؤدي ذلك إلى قطع المياه المنزلية عن 44 ملجأ للنازحين داخليا تابعا للأونروا جنوب وادي غزة، والذي يستضيف حاليا أكثر من 290 ألف نازح، كما سيؤدي أيضًا إلى قطع إمدادات المياه المنزلية عن معظم الوحدات السكنية في جنوب وادي غزة.
وستتأثر محطتان رئيستان لتحلية المياه في رفح والمناطق الوسطى، وهما المصدر الرئيسي لمياه الشرب للسكان جنوب وادي غزة، حيث توفران المياه لـ 44 ملجأ للنازحين تديرها الأونروا التي تستضيف أكثر من 290 ألف نازح.

MENAFN18112023000072011014ID1107451186

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث