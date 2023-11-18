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وقود المظاهرات.. قادة المقاومة يلهبون حماسة الشباب بالضفة

11/18/2023 11:21:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



"حُط السيف قبال (مقابل) السيف إحنا رجال محمد ضيف"، و"يا أبو عبيدة طل وشوف، هاي رجالك ع المكشوف"، و"يا أبو عبيدة يا حبيب، فجّر دمر تل أبيب"، و"قالوا حماس إرهابية، كل الضفة حمساوية" هذه لمحة عن هتافات كثيرة يطلقها المتظاهرون في كل مسيرة تخرج تضامنا مع قطاع غزة بالضفة الغربية.
وتعلق شبان في مقتبل العمر بهذه الشعارات وصارت أساس هتافاتهم، ولا سيما أنهم باتوا يرون من يهتفون لهم ويرقبون آثار مقاومتهم للاحتلال، فصار الهتاف بمثابة شكر للمقاومة وافتخار بأعمالها.
وفي مدينة نابلس كبرى مدن شمال الضفة الغربية وبمناطق أخرى خرجت عدة فعاليات قال فيها المئات منددين بجرائم الاحتلال بغزة ومؤكدين دعمهم للمقاومة.
رد الجميل
يقول مهند (28 عاما)- وهو أحد المشاركين في مظاهرة بمدينة نابلس "على الأقل بأصواتنا ننصر المقاومة، فأيدينا مقيدة، وهذه هتافات تثير الحماسة بين الشبان وكأنها تمنحهم دفقة قوية للإيمان بالمقاومة وقدرتها، وهي نوع من رد الجميل لمن يضحون بأنفسهم وبأغلى ما يملكون".
وثمة أشياء ترسخ قناعة مهند بهذه الهتافات، كثقته المطلقة بفعل قادة المقاومة وما يحدثونه من تأثير وإنجاز على الأرض، وهي تنفس كبتهم وتمنحهم شيئا من الحرية لتفريغ حالة الاحتقان لديهم جراء ممارسات الاحتلال وانتهاكاته من قتل وتعذيب واعتقال.
وبين جموع المتظاهرين تجد العشرات ممن يحملون صور شهداء المقاومة أو يافطات تمجد فعلهم أو يتقمصون شخصيات قيادتها وطريقة لباسهم، ولا سيما "الملثم" أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
بدوره، وقف الشاب غسان خلف يهتف تلك الشعارات صادحا بأعلى صوته، ويقول إنها تعبر عن توجهات الشارع الفلسطيني الحقيقية بالضفة الغربية، وإنها تشكل أيضا مصدر إزعاج للاحتلال الذي بات يعتبر الهتاف بها "تهمة تستوجب الاعتقال والتنكيل".
ويضيف خلف "الجماهير لم تعد تبالي بعقاب الاحتلال، بل صارت تبحث عما يغيظه وتفعله، ومن ذلك الخروج بالمسيرات والهتاف للمقاومة وقادتها".
خطاب أبو عبيدة علاج للروح
أما الشاب رزق حمادة من منطقة شرق نابلس فينتظر خطاب أبو عبيدة بفارغ الصبر، ويصف ذلك قائلا "هو أشبه باسترداد الروح فيأتي بالخطاب كما لو كان شحنة جديدة من أمل لا ينقطع بالله دائما".
وهذا الانتظار يجعل رزق يفرض حالة "حظر تجول" في البيت، إذ يمنع الحركة والرد على الهاتف فيجلس الكل بآذان صاغية.
ويقول "بعد الانتهاء من الخطاب تصدح التكبيرات بصوت واحد، وننتظر جميعا فيديوهات توثيق عمليات التصدي للاحتلال، ثم آخذ الهاتف وأشحن الأصدقاء بالأمل".
ومنذ بداية الحرب على غزة لم يفت رزق أي خطاب لأبو عبيدة، بل حرص على متابعتها كلها، خاصة أنها حافظت على إبقاء شعلة الأمل متقدة لديه ولكل الناس، كما يؤكد.
وعن سر التعلق بقادة المقاومة واتخاذهم رموزا وقدوة بكل شيء يرى سعيد أبو معلا أستاذ الإعلام في الجامعة العربية الأميركية بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية أن الشعوب في وقت الأزمات والحروب تبحث عن قادة أو مؤثرين تتعلق بهم.
رموز وقدوة
ويشير أبو معلا إلى أن المقاومة صاحبة تجربة نضالية ممتدة ترسخت ليس بالأقوال إنما بالأفعال، وحركة حماس وقادتها مثلا سواء من ظهر منهم مثل أبو عبيدة ومن يختفي مثل محمد الضيف معروفون لدى عامة الشعب، وبالتالي فإن الهتاف لهم مرتبط بالمواجهة الحالية وبالتجربة النضالية السابقة.
وبات واضحا أن استحضار هؤلاء القادة صار أكبر وأوسع لطبيعة المواجهة ولغياب رموز مشابهة في السلطة الفلسطينية، فكل غياب يعزز حضور أبو عبيدة وقادة المقاومة، بحسب أستاذ الإعلام.
وهذا الأمر يكتسب أهمية مضاعفة بحسب أبو معلا "لكون هؤلاء القادة صادقين ويعملون بإخلاص ولا يقدمون خطابا إعلاميا دعائيا بل قولا وفعلا، وهو ما يجعلهم في صدارة قلوب المواطنين".
والرموز والقادة أو "الشخصيات الكاريزمية" -بحسب وصف أبو معلا- غالبا ما تكون إفرازا لمرحلة ما، إذ لا تتم صناعتهم والاشتغال عليهم وإنما هم نتاج مرحلة وتعبير عنها.
ويوضح أن "رموز المقاومة هؤلاء هم قدوة الجيل الجديد من الشباب الذين تتملكهم مشاعر الفخر والرغبة بالنضال، وبالتالي يجد الجيل الجديد ضالته فيهم".
ويتابع "لكن ليس شرطا أن يخلق هذا التغني بالقادة حالة ردع للاحتلال، وهو أمر يصنف على أنه فعل ناعم ورمزي، ولا يمكن أن تكون هناك حالة قتال أو مقاومة من دون رموز ملهمة ومبدعة وخلاقة".
وتكمن أهمية هذه الرموز -بحسب أبو معلا- في كونها تشكل نقاط قوة وفي عملها على بناء هوية وطنية مقاومة "فلا يمكن أن نتخيل هذه الهوية دون رموز يقتدى بها".-(وكالات)

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