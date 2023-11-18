العفو الدولية: أكثر من ثلث الشهداء في غزة من الأطفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت منظمة العفو الدولية، إن أكثر من ثلث ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال، فيما لا يزال عدد لا يحصى من الضحايا تحت الأنقاض.
وأضافت المنظمة، في سلسلة تدوينات عبر منصة "إكس"، يوم أمس السبت، أن "ملايين آخرين يواجهون في غزة المزيد من التهجير وتدمير الملكية والمعاناة".
وفي تدوينة منفصلة، دعت "العفو الدولية"، الناس إلى التوقيع "على عريضة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، من قبل جميع الأطراف، لوضع حد لإراقة دماء المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وقبل أيام، وقّع أكثر من مليون شخص حول العالم على عريضة لمنظمة العفو الدولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وكالات
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