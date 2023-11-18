-->

Sunday, 19 November 2023 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في الضفة الغربية وغزة

11/18/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس السبت، عن حصيلة جديدة للشهداء والجرحى الفلسطينيين الذين ارتقوا في غزة والضفة الغربية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة.

وقالت وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء إلى 12012 ، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 32300.


وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية. وكالات












MENAFN18112023000072011014ID1107451181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث