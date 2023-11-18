حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في الضفة الغربية وغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس السبت، عن حصيلة جديدة للشهداء والجرحى الفلسطينيين الذين ارتقوا في غزة والضفة الغربية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة.
وقالت وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء إلى 12012 ، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 32300.
وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية. وكالات
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