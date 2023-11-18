حصيلة جديدة للشهداء والجرحى في الضفة الغربية وغزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس السبت، عن حصيلة جديدة للشهداء والجرحى الفلسطينيين الذين ارتقوا في غزة والضفة الغربية منذ العدوان الاسرائيلي على غزة.



وقالت وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء إلى 12012 ، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 32300.



وبينت الوزارة في تقريرها اليومي، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة لليوم السابع على التوالي، بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة، وانهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية. وكالات

























