قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية
التاريخ
11/18/2023 11:20:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال ترافقها عدد من الجرافات العسكرية، اقتحمت مخيم بلاطة.
ودارت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في المخيم، ونصب الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات. وكالات
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