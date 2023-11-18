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قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة بالضفة الغربية

11/18/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.


وأفادت مصادر محلية، بأن قوات من جيش الاحتلال ترافقها عدد من الجرافات العسكرية، اقتحمت مخيم بلاطة.


ودارت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في المخيم، ونصب الاحتلال القناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات. وكالات




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