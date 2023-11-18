منظمة الصحة تطالب بإخلاء مستشفى الشفاء بعد تحوله إلى منطقة موت

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إنها قادت فريقا إنسانيا لزيارة مستشفى الشفاء في شمال غزة السبت، لتقييم الوضع، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت: إنه أصبح "منطقة موت".



وأفادت المنظمة في بيان صحفي، أن الفريق ضم خبراء في مجال الصحة العامة ومسؤولين لوجستيين وموظفين أمنيين من مختلف إدارات الأمم المتحدة.



وقالت المنظمة، إنها تعمل مع شركائها على "وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم"، مضيفة أن 291 مريضا و25 من مقدمي الرعاية كانوا لا يزالون السبت، في المستشفى.



وأضافت المنظمة أنه بسبب المخاطر الأمنية لم يتمكن الفريق من قضاء سوى ساعة واحدة داخل المستشفى ووصفها بأنها "منطقة موت".وكانت آثار القصف وإطلاق النار واضحة.



وأشارت إلى استشهاد العديد من المصابين في المستشفى خلال الأيام الماضية، بسبب إغلاق الخدمات الطبية في المستشفى.



وجاء في بيان المنظمة، أن الفريق شاهد مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى وقيل له إن أكثر من 80 شخصا دفنوا هناك. وكالات