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غزة درس موجع يستوجب الرشد

11/18/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








سأتحدث مباشرة ودون مقدمات وأقول: إن تجربة غزة في اعتمادها على التزود بالماء والكهرباء والوقود على الاحتلال كان سببا مباشرا لإضعاف جاهزيتها للعيش الآمن أطول فترة ممكنة، ولا أتحدث هنا عن الروح المعنوية لأهل القطاع والتي ((لم يخلق لها مثيل)) في الصبر والتعايش والتقبل والإيمان الحقيقي بأن المنقذ هو الله وحده وما غيره من خلق دورهم ليس أكثر ممن كُلِفَ بواجب مدرسي في حصة تعبير ضمن منهاج اللغة العربية للصف السادس الابتدائي شعبه (أ) بعنوان ((اكتب فقط عن مشاعرك كعربي اتجاه القضية الفلسطينية دون حراك فعلي!!))
تجاوزت غزة أربعينية الحرب والتي قصمت الظهر وكشفت الغطاء عن الجميع باستثناء عقيدة أهل القطاع وإيمانهم بالنصر والحق في الأرض مما يستوجب ((تهليلة))- وهي ما يقام بحق الأموات بعد مرور أربعين يوماً- لتقام بحق أصحاب المشاعر ممن كان دورهم تسليم واجب حصة ((التعبير المدرسية)) بحق غزة، وذلك بأن يقرأ أهل غزة أجزاء القرآن الكريم على أرواح الأموات من الأحياء العرب، لعل الله يكتب لهم من الحسنات ما يخفف سوء فعلهم ونواياهم وسكوتهم عن الفعل والاكتفاء بالتنديد والتصريح ضمن إجابات نموذجية موحدة عند تسليم ((الواجب المدرسي)) للمعلم وتمثلت بالنص التالي: ((إن ما قام به العدو الإسرائيلي بحق غزة هو عدوان وتعد على البشرية ويخالف الاتفاقيات والأعراف الدولية)) وكأننا كنا نحسب أن ما يقع في غزة يوصف ((بخلاف أسري)) حتى يكتبوا ما نعلمه أصلاً من نصوص تنديد!!
الرسالة والدرس الموجع ليس لأهل غزة! بل لما دونهم وقد تحدث به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم خلال بعثته في الحديث الشريف قائلاً: ((الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار))، ثلاثية الحياة التي تم منعها عن أهل غزة، في وقت تعمل جميع الدول منذ سنوات ومستمرة على الاشتراك مع الاحتلال الإسرائيلي بعقود وعهود ومشاريع تتحدث عنها ضمن ما يسمى ((مشاريع التنمية المستدامة)) ضناً أننا نسعى لتأمين بقاءٍ أطول زمناً وبشكل آمن بما يضمن استدامة أركان الحياة اليومية متناسين أن الاشتراك والاعتماد في أي منها مع العدو الصهيوني هو أول خطوات الانتحار للشعوب، والدليل شاهد العصر الحديث لأحداث ((غزة))، وهذا يستوجب إعادة الخطط والبرامج والتفكير بكافة العقود بمجملها تفكيراً وتمويلاً وتنفيذاً، ما دام طرف المعادلة الأصعب فيها يحتل المرتبة الأولى خيانة وكفراً وقتلاً وانتهاكاً، وان خرج من يدّعي أنه ((رجل رشيد)) ويقول غير ذلك أجزم أنه لا يتجاوز كونه ((مقاولا)) يضع الوطن والشعب في كف الغدر.
درس غزة تجاوز الوجع في المصاب الجلل بما عاشه الطفل والمدني الغزّي من انتهاك صارخ في كل شيء أقلها حقه في شربة ماء ولقمة خبز وطاقة تمد مشافيه بالأكسجين! نعم؛ حتى الهواء كان صعب المنال من عدو ضمن الإهمال العربي والإسلامي بحق أبناء موطنٍ عربي مسلم فتمادى غطرسة وهيمنة، درس غزة أوجع الجميع ووضع أصحاب القرار أمام وثيقة دولية وقع عليها ما يزيد عن اثني عشر ألف مدني ارتقوا الى السماء، والآلاف من الأبنية المدمرة، وعشرات الآلاف من الجرحى، وصدرت وثيقة القتل بامتياز واعتماد أميركي، ووشحت بأغلبية لعدد من القادة الأوروبيين، وهنا أتساءل: هل يكفيكم أيها المعنيون أعلاه لتعلموا وتعملوا كيف تختارون مصدر ماء شعوبكم وكلأ بهائمكم ومصدر وقود نارهم وطاقتهم دون شراكة مع مانع لها يوماً ما كان قد منح رخصة دولية واسمه ((الاحتلال الصهيوني))؟

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