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وقفات مع مقال الملك في واشنطن بوست

11/18/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






يأتي المقال الذي نشر في صحيفة الواشنطن بوست مؤخرا لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في اطار جهود لا تكل ولا تمل لوقف العدوان الآثم على أشقائنا في قطاع غزة من قبل جلالته. جهود حثيثة في ظل صمت شبه عالمي رسمي وعلى أقل تقدير حديث متواضع خجول حول الانتهاكات الإسرائيلية.
في ظل ذلك كلّه لم يتغير موقف الأردن ملكا وحكومة من تكرار أنّ ما يحدث هو حرب تفتقد للأخلاق والشرعية والإنسانية، وما تبع ذلك من إجراءات مستمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي. أما المقال الملكي مؤخرا فهو أحد الرسائل المهمة الموجهة للعالم وللآخر الذي تستحوذ الرواية الإسرائيلية على مفاهيمه ورؤيته لما يحدث، هذه الرسالة التي نفتقد في عالمنا العربي لخطابات تبنى على منهج يحاكي المنطق والقانون والإنسانية ويشخص واقع الحال ويتنبأ بالمستقبل.
ما ينبغي التوقف عنده مطولا في مقال جلالة الملك عبدالله الثاني في صحيفة واشنطن بوست المنشور في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني تشخيص الحالة العالمية الأخلاقية والإنسانية بصورة واضحة ودون مواربة وهذا ما عبر عنه عندما أشار إلى أنه ((وفي هذه العملية تحول الوضوح الأخلاقي الذي ينبغي علينا أن نتقاسمه بشأن القيم الإنسانية الأساسية إلى ارتباك أخلاقي)). ويتابع المقال ليوجه العالم نحو بشاعة المشهد من خلال حقائق ثابتة إلى انَه تم ((.. قتل أكثر من 11 ألف فلسطيني بسبب القصف الإسرائيلي العشوائي على غزة، ويلقى آلاف الأطفال حتفهم تحت انقاض المنازل والمدارس والمستشفيات المدمرة في غزة.. وباسم إنسانيتنا المشتركة، كيف يمكن قبول مثل هذه الأعمال الوحشية وجرائم القتل؟.. إن المعاناة الإنسانية والتوترات العالمية التي نعيشها اليوم تحثنا على الالتزام بمعايير الإنسانية قبل أن نصل إلى نقطة الانهيار الأخلاقي للجميع)).
وهنا وكعادة جلالته في مزج الأخلاق بالإنسانية وبالقانون ومن ثم طرح البدائل والمسارات العملية للمضي قدما أشار جلالته إلى أن الأمر يبدأ ((بالاعتراف بواجبنا ليس في فرض التدخل الإنساني ووضع حدّ لهذه الحرب الفظيعة، ولكن أيضا الاعتراف بأن المسار الحالي ليس طريقا إلى النصر لأي شخص وبالتأكيد ليس طريقا يسترشد بالوضوح الأخلاقي)).
ولأن الأرض لا بديل عنها، كان جلالته واضحا في أنّ (( العائلات الغزية التي يتم قصفها واخراجها من منازلها هي ضحايا هذا العقاب الجماعي، ولا يوجد لها مكان تلجأ إليه؛ لم يعد هناك مستشفى ولا مدرسة ولا مبنى للأمم المتحدة آمنا بعد الآن، ولا يخطئن أحد فإنّ سكان غزة لن يتركوا منازلهم لان منشورًا أو رسالة نصية تأمرهم بذلك، إنهم يعلمون أنّ المغادرة تعني فقدان الأمل والكرامة وفرصة العودة إلى أرضهم، لقد رأوا ذلك يحدث لأمواج وأمواج من زملائهم الفلسطينيين وأسلافهم طوال العقود السبعة الماضية من هذا الصراع)).
هذه اضاءات ووقفات مع المقال الذي يحمل بين مضامينه توازنا عالميا وفكريا، ورؤية يحتاج الوضع الراهن للبناء عليها وتبنيها، وقبل هذا وذاك مقال يضوج بالقيم الإنسانية والأخلاقية، فلا ننسى أنها الأساس الذي بنيت عليه ابتداء القواعد الوضعية؛ فالقانون بشقيه الداخلي والدولي ما هو إلا انعكاس لقيم إنسانية مشتركة وقواعد أخلاقية قررت المجتمعات في اطار عقدها الاجتماعي أن تضفي عليها الطابع الإلزامي حفظا للحقوق والحريات.

MENAFN18112023000072011014ID1107451177

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