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رسائل اقتصادية مهمة

11/18/2023 11:20:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








رغم جسامة الأحداث السياسية في المنطقة وحرب الإبادة التي يقودها كيان الاحتلال ضد الأهل في غزة، إلا أن ذلك لم يمنع الاقتصاد الوطني من السير قدماً في عملية الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.
خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحديداً منذ بداية الشهر الحالي، انخرطت المملكة في منظومة إصلاحية قطفت ثمار إجراءات ممنهجة استطاعت أن تنجز الكثير، وفي وقت قياسي ما هو أساسي وداعم للاستقرار الوطني الكلي.
الحدث الأول كان بداية الشهر الحالي بالإعلان عن خروج الأردن من المنطقة الرمادية، من منظومة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وهو إنجاز تضافرت فيه كل قوى المؤسسات الرسمية بقيادة البنك المركزي لتبييض صفحة الأردن لدى المجتمع الدولي والمؤسسات العالمية.
هذا الإنجاز ستكون له آثار إيجابية مهمة على سمعة الأردن في المجتمع الدولي، ويساهم في زيادة جاذبية الاستثمارات إليه، ويعزز من ثقة مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بشكل كبير في بيئة الأعمال المحلية الخاضعة لمعايير دولية في الشفافية والنزاهة.
الحدث الثاني هو توقيع مذكرات تفاهم بين الأردن والإمارات في أبوظبي قبل أسبوعين تتعلق بزيادة وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في قطاعات متنوعة ذات أهمية إستراتيجية للاقتصاد الوطني بقيمة تقترب من 6 مليارات دولار، إضافة لتمويل مباشر لمشاريع حيوية بقيمة 400 مليون دولار ستكون جاهزة للتنفيذ في أسرع وقت ممكن، تساهم في دعم التنمية والاستقرار المالي للخزينة.
إضافة لذلك، قام الاتحاد الأوروبي بتوقيع مذكرة تفاهم مع الأردن للسنوات الأربع المقبلة بقيمة تزيد على 900 مليون يورو، موزعة على دعم مشاريع متعددة في مختلف محافظات المملكة. الحدث الثالث هو المتعلق بإعلان وزير المالية قبل أسبوع عن التوصل النهائي مع صندوق النقد الدولي لاتفاق تسهيلات جديد للسنوات الأربع القادمة اعتبارًا من بداية العام المقبل.
هذا الاتفاق يُعتبر ضمانة مهمة للاقتصاد الأردني في وجه الصدمات الإقليمية والدولية، ويوفر له مساحات مالية بأسعار قاع منخفضة عمّا هي عليه في الأسواق الدولية، ويبعث رسالة مهمة وحيوية للمجتمع الدولي والمانحين والكيانات الاقتصادية العالمية ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بأن الأردن دولة مستقرة اقتصادياً، ويتمتع بعلاقات مؤسسية وممنهجة مع الصندوق نتيجة التزامه بعمليات الإصلاح الاقتصادي.
الأحداث الثلاثة السابقة جاءت في أوقات مهمة بالنسبة للاقتصاد الدولي الذي يتعرض لضغوطات إقليمية نتيجة تداعيات حرب الإبادة في غزة.
الأهمية في التوقيت تكمن في أن إنجاز هذه المنظومة الإصلاحية في هذا الوقت يعني بالتأكيد تحرير الموقف السياسي للمملكة تجاه قضاياه المصيرية وتحديداً القضية الفلسطينية، بعيداً عن أي أبعاد اقتصادية أو مساومات سياسية دولية.
لذلك، الموقف الأردني اليوم تجاه كل ما يحدث في المنطقة هو موقف مبدئي صلب، منفصل تماماً عن الجانب الرقابي في علاقاته مع المانحين والمؤسسات الدولية، وهذا إنجاز بحد ذاته.

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