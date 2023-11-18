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الحل النهائي للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (4)

11/18/2023 11:20:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






حدّدت طبيعة الصراع في فلسطين مساراته وفلسفته وأدواته. كان الحل الصهيوني لـ))المشكلة الفلسطينية))– وما يزال- هو إبادة الفلسطينيين وتطهيرهم عرقيًا كشرط وجودي لمشروع استعماري-استيطاني. واقترح العالم والعرب ((حل الدولتين)) الذي يعطي كل شيء تقريبًا للمستعمِر على حساب أصحاب الأرض الأصليين. ولم ينجح كلا الحلين حتى الآن. الحل الصهيوني فشل بسبب عناد الفلسطينيين ومقاومتهم كل جهود الإبادة والإخضاع. و))حل الدولتين)) بشروطه المعروضة والمتوقعة، لا يمكن أن يحقق، في نظر معظم الفلسطينيين، شروط العدالة، والشمول والديمومة. أما الحل الثالث، الذي يرى معظم الفلسطينيين أنه سيكون عادلًا وشاملًا ودائمًا حقًا، فهو ببساطة أن يأخذ كل ذي حق حقه كاملًا -أو قريبًا ما أمكن من الكمال. وحق الفلسطينيين الكامل واضح تمامًا: استعادة كل فلسطيني أملاكه التاريخية الموروثة في فلسطين
كما يفكر الفلسطينيون، في انسجام مع الحقيقة التاريخية، لم يكونوا هم سببًا في الصراع ولا شاركوا في تعريفه. كان صِراعًا هبط عليهم وعرَّف نفسه، فلسفة وممارسة– وما يزال- على أنه نقيضهم الوجودي العاكف على إخراجهم من الوجود والتاريخ. ويصعب تصور ردِّ على هذا النقيض غير خوض الصراع على أساس الشروط التي تفرضها طبيعته. ولذلك، فإن الحل النهائي الفلسطيني الوحيد لمشكلة الفلسطينيين هو تفكيك المشروع الاستعماري الصهيوني، باعتباره النقيض الحتمي لمشروع تحررهم الوطني. إنه استعادة السيطرة السياسية والعسكرية على الأرض بين النهر والبحر. وكحل وَسط يحاول تجنب حتمية قضاء أحد المشروعين على الآخر، ثمة ((حل)) ثالث هو ((الدولة الواحدة ثنائية القومية، الديمقراطية التي تعطي حقوقًا متساوية لكل من فيها، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مدنهم وقراهم في فلسطين التاريخية، وترتيب كيفية تعويضهم واستيعابهم في هذا الكيان الجديد اليوتوبي المتخيل، الذي ينبغي أن يجترح الانسجام من رحم المستحيل.
ليس معروفًا بعد كيف يمكن أن يقبل المستوطنون المستعمرون–الممتلكون لأدوات القوة والدعم والمسلحون بأيديولوجية عدوانية، هذا الحل. إنهم يعرِّفون كيانهم بأنه ((دولة قومية لليهود حصرًا)) بالقانون والممارسة. ويتم تلقينهم، كضرورة لحفظ الوجود نفسه، أن العربي شيء أدنى من إنسان، بل أدنى من الحيوان لأن للحيوانات حقوقًا بعد كل شيء. وعندما يكبرون ويصبحون جنودًا ويَقتلون، فإنهم يتصرفون على أساس أن حقوق الإنسان لا تنطبق على هذا الشيء غير البشري الذي اسمه عربي/ فلسطيني. ولا تحتاج هذه العقيدة الإيمانية عند كل أفراد الكيان الصهيوني إلى إخفاء. إنها من علامات الشخصية الصهيونية المعروضة على الشاشات الآن، كما كانت دائمًا قيد العرض منذ ما قبل النكبة حتى اليوم. ولا تتكلف تصريحات قادة الكيان عناء إخفاء هذه العقيدة الإبادية.
كيف يرد الفلسطيني على عدو صريح من هذا النوع؟ ثمة طريقتان: الاستسلام، الذي تمثل أولًا في الخروج من الوطن في النكبة والنكسة، ثم في ((أوسلو)) كآلية فاشلة لحل دولتين. أو، الإصرار كفكرة وإيمان وواقعية في فهم طبيعة الصراع، على هزيمة المشروع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين التاريخية بأي وكل طريقة ممكنة، بما في ذلك محاربته بنفس أدواته التي لا تُهادن، لأن المشاريع الاستعمارية الاستيطانية لا ينفع أن تُهادن.
ولا علاقة للإمكانية أو عدمها بتحديد هكذا صراعات. لا تعني عدم إمكانية تحقيق انتصار حاسم على المستعمِر أن يتبنى الفلسطيني، كفكرة أو كعملية، التسليم بالهزيمة والتوصية بها– ببساطة لأن المستعمِر لم يحسم الصراع ما دام الفلسطينيون باقين، فيزيائيًا وثقافيًا وهوياتيًا. ويدرك العدو هذه الحقيقة ويتصرف على أساسها بلا ندم ولا هوادة، فيواصل الإبادة والتهجير والمحو والإذلال ضد الفلسطينيين، ولا يفكر أبدًا في تغيير عقيدة أجياله العدوانية نحو نوع من التعايش، لأن ذلك سيعني –موضوعيًا- انتحار مشروعه الاستعماري. سوف يسمع الفلسطينيون كل الوقت نصائح تذكرهم بأن العدوّ هائل القوة والدعم بحيث لا قِبل لهم به. وهي ليست نصيحة محبّ لأنها تقترح أن يضع الفلسطيني رقبته تحت السيف فحسب.
ينقل الصحفي كريس هيدجز عن المناضل الفلسطيني الشهيد، باسل الأعرج، رؤيته التي تعرِّف المقاومة في هذه المواقف. وكان الأعرج قد وضع قبل وقت قصير من غزو الكيان لغزة في العام 2014، بعضًا من القواعد الأساسية للحرب ضد الكيان.
قال الأعرج إن القتال مع ((إسرائيل)) لا يمكن قياسه بعدد الجثث. سيكون الإسرائيليون قادرين على قتل أعداد أكبر بكثير من الفلسطينيين. وكتب أن حركات المقاومة تعاني دائمًا من خسائر غير متناسبة. في حرب الاستقلال في الجزائر، بين العامين 1954 و 1962، قتل ما يزيد على 1.5 مليون جزائري- أو ‏‏حوالي‏‏ 10 في المائة من السكان- على يد الفرنسيين. في مطار الجزائر العاصمة، هناك لافتة ضخمة كتب عليها: ((مرحبا بكم في الجزائر. أرض المليون شهيد)).‏ وأضاف: ((نحن أكثر قدرة بكثير على تحمل التكاليف، لذلك ليست هناك حاجة للمقارنة أو القلق من حجم الأرقام)).‏
في الواقع، فلسطين الآن من البحر إلى النهر هي ((دولة واحدة)) تُدار بالآليات التي تناسب الاستعمار. وهي آليات لا تناسب الفلسطينيين قطعًا وتقضي منهم الدأب على محاولة تغيير عناصر الواقع في فلسطين بين البحر والنهر.- (يُتبع)

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