الزكاة تطبق ربط الفواتير الإلكترونية

(MENAFN
- Al Watan) حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة التاسعة لتطبيق مرحلة ((الربط والتكامل)) من الفوترة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن المجموعة التاسعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (30 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2021 أو 2022، مبينة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة التاسعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) ابتداءً من 1 يونيو 2024.
وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية ((مرحلة الربط والتكامل))، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى ((مرحلة الإصدار والحفظ))، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، مشيرة إلى أن الإلزام بالمرحلة الثانية ((الربط والتكامل)) سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وأفادت الهيئة أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي حققت العديد من النتائج، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين.
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