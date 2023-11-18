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الزكاة تطبق ربط الفواتير الإلكترونية

11/18/2023 11:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة التاسعة لتطبيق مرحلة ((الربط والتكامل)) من الفوترة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن المجموعة التاسعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (30 مليون ريال) وذلك خلال عامي 2021 أو 2022، مبينة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة التاسعة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) ابتداءً من 1 يونيو 2024.
وأضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية ((مرحلة الربط والتكامل))، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى ((مرحلة الإصدار والحفظ))، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، مشيرة إلى أن الإلزام بالمرحلة الثانية ((الربط والتكامل)) سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وأفادت الهيئة أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، التي حققت العديد من النتائج، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين.

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