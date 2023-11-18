المؤتمر السعودي للمقاولات يستعرض تقنيات البناء والتشييد

(MENAFN
- Al Watan) يستهدف (المؤتمر السعودي للمقاولات المتميزة)، (Saudi Construction Excellence Summit) الذي يعقد في فندق ريتز كارلتون، الاثنين، النهوض بقطاع المقاولات والبناء والتشييد لمواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.
ويسعى المؤتمر إلى توفير الحلول المؤثرة في هذا القطاع من كلا الجانبين المحلي والدولي على أمل الوصول إلى إنشاءات متميزة من خلال التقنيات والاستراتيجيات الحديثة.
صناعات متنوعة
تعد هذه هي الدورة الأولى لهذا المؤتمر المهم في مجال المقاولات، حيث تعيش المملكة ورشة عمل كبيرة في مجال المقاولات في كل المناطق ويجري تنفيذ مشروعات ضخمة، كما يتم التخطيط لتنفيذ مشروعات أخرى، الأمر الذي يجعل هذا المؤتمر بالغ الأهمية. ويرفع المؤتمر في دورته الأولى شعار ((التميز في البناء من خلال التقنيات والاستراتيجيات المستقبلية)).
واشتملت رؤية 2030 على أهداف تدعم نموًا ثابتًا للصناعات المتنوعة باستثمارات مستمرة، الأمر الذي يرتقي بكافة مجالات النمو نحو المستقبل بدءًا من المشاريع الضخمة مرورًا ببرامج التنمية الاجتماعية والتطور التقني.
15 جلسة
يقدر نمو سوق البناء في المملكة بنحو 5.2%، فيما يسعى المؤتمر إلى طرح الآراء والأفكار المبتكرة في قطاع البنية التحتية والإنشاءات في المملكة، والتركيز على تخطي كافة العقبات التي قد تؤدي إلى تعطيل صناعة البناء والنمو.
ويشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين وأعضاء اللجان وقادة الصناعة والفكر الذين سيعرضون التقنيات الحديثة في البناء والتشييد وفرص الاستثمار والأطر التنظيمية. وينتظر أن يعقد المؤتمر حضوريًا وافتراضيًا ويتضمن عقد خمس عشرة جلسة حوارية وعددًا من ورش العمل، فيما يقدر عدد من سيحضرون المؤتمر بأكثر من 500 من ذوي الاختصاص وعدد من المتحدثين يتجاوز أربعين متحدثًا.
وتنظم المؤتمر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برعاية الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل ومتابعة نائب الوزير المهندس عبدالله البدير، فيما يشارك في جلسات المؤتمر أمناء المدن والمناطق وكبار المسؤولين والمهتمين بقطاع المقاولات والبناء والتشييد من القطاعين الحكومي والخاص.
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