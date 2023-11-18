-->

Sunday, 19 November 2023 09:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المؤتمر السعودي للمقاولات يستعرض تقنيات البناء والتشييد

11/18/2023 11:18:18 PM
(MENAFN- Al Watan) يستهدف (المؤتمر السعودي للمقاولات المتميزة)، ‏(Saudi Construction Excellence Summit) الذي يعقد في فندق ريتز كارلتون، الاثنين، النهوض بقطاع المقاولات والبناء والتشييد لمواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.
ويسعى المؤتمر إلى توفير الحلول المؤثرة في هذا القطاع من كلا الجانبين المحلي والدولي على أمل الوصول إلى إنشاءات متميزة من خلال التقنيات والاستراتيجيات الحديثة.
صناعات متنوعة
تعد هذه هي الدورة الأولى لهذا المؤتمر المهم في مجال المقاولات، حيث تعيش المملكة ورشة عمل كبيرة في مجال المقاولات في كل المناطق ويجري تنفيذ مشروعات ضخمة، كما يتم التخطيط لتنفيذ مشروعات أخرى، الأمر الذي يجعل هذا المؤتمر بالغ الأهمية. ويرفع المؤتمر في دورته الأولى شعار ((التميز في البناء من خلال التقنيات والاستراتيجيات المستقبلية)).
واشتملت رؤية 2030 على أهداف تدعم نموًا ثابتًا للصناعات المتنوعة باستثمارات مستمرة، الأمر الذي يرتقي بكافة مجالات النمو نحو المستقبل بدءًا من المشاريع الضخمة مرورًا ببرامج التنمية الاجتماعية والتطور التقني.
15 جلسة
يقدر نمو سوق البناء في المملكة بنحو 5.2%، فيما يسعى المؤتمر إلى طرح الآراء والأفكار المبتكرة في قطاع البنية التحتية والإنشاءات في المملكة، والتركيز على تخطي كافة العقبات التي قد تؤدي إلى تعطيل صناعة البناء والنمو.
ويشارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين وأعضاء اللجان وقادة الصناعة والفكر الذين سيعرضون التقنيات الحديثة في البناء والتشييد وفرص الاستثمار والأطر التنظيمية. وينتظر أن يعقد المؤتمر حضوريًا وافتراضيًا ويتضمن عقد خمس عشرة جلسة حوارية وعددًا من ورش العمل، فيما يقدر عدد من سيحضرون المؤتمر بأكثر من 500 من ذوي الاختصاص وعدد من المتحدثين يتجاوز أربعين متحدثًا.
وتنظم المؤتمر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برعاية الوزير ماجد بن عبدالله الحقيل ومتابعة نائب الوزير المهندس عبدالله البدير، فيما يشارك في جلسات المؤتمر أمناء المدن والمناطق وكبار المسؤولين والمهتمين بقطاع المقاولات والبناء والتشييد من القطاعين الحكومي والخاص.

MENAFN18112023000089011017ID1107451160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث