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شاموسكا يصحح أخطاء الذئاب

11/18/2023 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، على لاعبيه تدريبات تكتيكية منوعة، ضمن تحضيرات الذئاب لمواجهة الرياض الجمعة المقبلة، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل شاموسكا على تصحيح أخطاء الجولات الـ4 الأخيرة قبل التوقف، والتي غاب خلالها السكري عن الانتصارات إذ تعادل في 3 مواجهات قبل أن يخسر أمام الهلال قبل التوقف، وطبق المدرب البرازيلي العديد من الجمل التكتيكية، نفذها لاعبوه عبر مناورة فنية.

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