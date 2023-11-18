شاموسكا يصحح أخطاء الذئاب

شاموسكا يصحح أخطاء الذئاب
التاريخ
11/18/2023 11:18:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، على لاعبيه تدريبات تكتيكية منوعة، ضمن تحضيرات الذئاب لمواجهة الرياض الجمعة المقبلة، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وعمل شاموسكا على تصحيح أخطاء الجولات الـ4 الأخيرة قبل التوقف، والتي غاب خلالها السكري عن الانتصارات إذ تعادل في 3 مواجهات قبل أن يخسر أمام الهلال قبل التوقف، وطبق المدرب البرازيلي العديد من الجمل التكتيكية، نفذها لاعبوه عبر مناورة فنية.
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