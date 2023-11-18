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ديمبلي الاتفاق يخضع للتأهيل

11/18/2023 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل مهاجم الاتفاق، الفرنسي موسى ديمبلي، برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي لحقت به أخيرا، وأبعدته عن الكوماندوز خلال الجولات الأخيرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، مما أفقد فارس الدهناء عنصرا هجوميا مؤثرا، كان لغيابه دور كبير في تراجع نتائج الفريق.
ميدانيا، فرض المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد على لاعبيه تدريبات تقوية في صالة الحديد، بالإضافة إلى التدريبات اللياقية التي تبعها مران تكتيكي خاص بمواجهة الاتحاد، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة الـ14 للدوري.

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