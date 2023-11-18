ديمبلي الاتفاق يخضع للتأهيل

(MENAFN
- Al Watan) واصل مهاجم الاتفاق، الفرنسي موسى ديمبلي، برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي لحقت به أخيرا، وأبعدته عن الكوماندوز خلال الجولات الأخيرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، مما أفقد فارس الدهناء عنصرا هجوميا مؤثرا، كان لغيابه دور كبير في تراجع نتائج الفريق.
ميدانيا، فرض المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد على لاعبيه تدريبات تقوية في صالة الحديد، بالإضافة إلى التدريبات اللياقية التي تبعها مران تكتيكي خاص بمواجهة الاتحاد، الجمعة المقبل، في افتتاح الجولة الـ14 للدوري.
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