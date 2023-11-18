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مناورة تحضر الفتح للفيحاء

11/18/2023 11:18:03 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الفتح تدريباته اليومية تزامنا مع فترة التوقف الحالية. وفتح مدرب النموذجي، الكرواتي سلافن بليتيش، ملف مواجهة الفيحاء، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق عددا من الجمل التكتيكية التي سيستخدمها خلال المواجهة، التي يسعى من خلالها إلى إعادة النموذجي إلى طريق الانتصارات بعد غياب جولتين متتاليتين. ونفذ لاعبو الفتح الجمل التي فرضها المدرب الكرواتي عبر مناورة تكتيكية.

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