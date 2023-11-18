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أخضر 19 يكثف تدريباته بإسبانيا

11/18/2023 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف المنتخب السعودي لسن 19 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا، والذي يمتد حتى الـ12 من نوفمبر الجاري، واستدعى له المدرب البرازيلي ماركوس سواريز 27 لاعبًا.
وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية تحت إشراف سواريز والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية، قبل أن يخضع اللاعبين لمناورة تكتيكية، طبق خلالها المدرب البرازيلي عددًا من الجمل الفنية.

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