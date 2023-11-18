أخضر 19 يكثف تدريباته بإسبانيا

(MENAFN
- Al Watan) كثف المنتخب السعودي لسن 19 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في إسبانيا، والذي يمتد حتى الـ12 من نوفمبر الجاري، واستدعى له المدرب البرازيلي ماركوس سواريز 27 لاعبًا.
وأجرى لاعبو الأخضر حصة تدريبية تحت إشراف سواريز والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية، قبل أن يخضع اللاعبين لمناورة تكتيكية، طبق خلالها المدرب البرازيلي عددًا من الجمل الفنية.
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