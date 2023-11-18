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الصقور يستعدون للأردن تكتيكيا

11/18/2023 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أخضع مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الصقور لتدريبات تكتيكية منوعة خلال المران المغلق، الذي أقيم على ملعب نادي الفتح، استعدادًا لمواجهة الأردن، بعد غد، لحساب الجولة الثانية للدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
من جهة أخرى، شارك المدافع، عبدالباسط هندي، في التدريبات الجماعية للصقور، بعد انضمامه للمعسكر، عقب استدعائه من قبل الجهاز الفني بقيادة مانشيني.

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