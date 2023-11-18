الصقور يستعدون للأردن تكتيكيا

(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الصقور لتدريبات تكتيكية منوعة خلال المران المغلق، الذي أقيم على ملعب نادي الفتح، استعدادًا لمواجهة الأردن، بعد غد، لحساب الجولة الثانية للدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
من جهة أخرى، شارك المدافع، عبدالباسط هندي، في التدريبات الجماعية للصقور، بعد انضمامه للمعسكر، عقب استدعائه من قبل الجهاز الفني بقيادة مانشيني.
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