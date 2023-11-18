الحزم يكثف إعداده للهلال

الحزم يكثف إعداده للهلال
التاريخ
11/18/2023 11:18:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض مدرب الحزم، الأوروجوياني دانيال كارينيو، على لاعبيه تدريبات فنية مكثفة، ومناورة طبق خلالها اللاعبون النهج التكتيكي الذي سيخوض به مواجهة الهلال، الجمعة المقبلة، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي.
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