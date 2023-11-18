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ثلاثي الفيحاء يخضع للتأهيل

11/18/2023 11:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل ثلاثي الفيحاء المصاب، سامي الخيبري، وعبدالحميد صابيري، وعبدالرحمن السفري، برنامجهم التأهيلي، فيما أخضع مدرب الفريق الصربي، فوك رازوفيتش، لاعبيه إلى تمارين خاصة بالسرعات، بالإضافة إلى مران لياقي وتكنيكي.

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