ثلاثي الفيحاء يخضع للتأهيل

ثلاثي الفيحاء يخضع للتأهيل
التاريخ
11/18/2023 11:18:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل ثلاثي الفيحاء المصاب، سامي الخيبري، وعبدالحميد صابيري، وعبدالرحمن السفري، برنامجهم التأهيلي، فيما أخضع مدرب الفريق الصربي، فوك رازوفيتش، لاعبيه إلى تمارين خاصة بالسرعات، بالإضافة إلى مران لياقي وتكنيكي.
MENAFN18112023000089011017ID1107451153
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.