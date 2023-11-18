إيلون ماسك يعلّق الحسابات الداعمة لفلسطين

MENAFN - Al Watan) أعلن الملياردير إيلون ماسك نيّته تعليق أي حساب داعم لفلسطين يستخدم مصطلحات مثل "إنهاء الاستعمار" و"من البحر الى النهر" على "X" بزعم أنها تدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود.

وقد اعتبر ماسك مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن مصطلح "إنهاء الاستعمار"، الذي تستخدمه حسابات داعمة لفلسطين "يدعو إلى الإبادة الجماعية بحق اليهود".

وأضاف في منشور له عبر المنصة "كما قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن "إنهاء الاستعمار" و"من النهر إلى البحر" وما شابه ذلك من العبارات الملطفة، تعني بالضرورة الإبادة الجماعية".

وأكد ماسك عن نيته في تعليق أي حساب يتداول هذه المصطلحات عبر منصة "إكس" على اعتبار أنها "دعوات واضحة للعنف الشديد"، على حد زعمه.

يأتي ذلك، بعدما أدان البيت الأبيض الجمعة "الترويج البغيض" لمعاداة السامية من قبل ماسك، وذلك بعد تبنيه منشورا على منصة "إكس".

حيث أعرب ماسك عن تأييده لمنشور أحد الحسابات على "إكس" جاء فيه أن "اليهود يستخدمون ضد البيض نفس الكراهية التي يطلبون من الناس التوقف عن استخدامها ضدهم"، وعلق ماسك على المنشور قائلا: "لقد قلت الحقيقة".

واتهم المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس، ماسك بـ"الترويج البغيض" لمعاداة السامية، حيث قال "ندين بأشد العبارات هذا الترويج البغيض لمعاداة السامية والكراهية العرقية".

وصرح أندرو بايتس "علينا جميعا مسؤولية جمع الناس ضد الكراهية".

وفي تطور جديد بعد أن أوقفت كل من شركة IBM العملاقة و شكرة ديزني إعلاناتهما التجارية على شبكة "X"، قررت شركة آبل للصناعات الالكترونية والهواتف الذكية هي الأخرى إيقاف جميع إعلاناتها بشكل مؤقت على المنصة، حسبما أفادت مصادر لموقع "Axios".

وتأتي هذه الخطوة، بحسب الموقع في أعقاب تأييد ماسك للنظريات المعادية للسامية بالإضافة إلى تقارير عن وضع إعلانات آبل جنبا إلى جنب مع "المحتوى اليميني المتطرف".

وتعتبر شركة "آبل" معلنا رئيسيا على موقع التواصل الاجتماعي.