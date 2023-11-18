86% من قضايا الملكية الفكرية للعلامات التجارية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت العلامات التجارية 192 قضية مقيدة في الربع الثالث من العام الحالي من أصل 224 قضية، وفاقت معها 3 أنواع أخرى للقضايا بـ86%، مقابل 16 قضية مقيدة حق المؤلف بـ7%، و15 قضية براءات الاختراع بـ6.96%، وقضايا وحيدة للتصاميم الصناعية بـ0.44%، في وقت بلغ إجمالي القرارات الصادرة 219 قرارا، منها 184 للعلامات التجارية بـ84%، و27 قرارا لحق المؤلف بـ12%، و 8 قرارات لبراءات الاختراع بـ4%. %92 التسجيل
كشف تقرير الملكية الفكرية للربع الثالث من العام الحالي، تسجيل 12.645 ألف قضية حقوق الملكية، وتصدرت العلامات التجارية تسجيل الحقوق، بإجمالي 11.614 ألف إيداع بـ92%، وبلغت المنح 5857، وحلت التصاميم الصناعية ثانيا بإجمالي إيداع 557 بـ4%، وإجمالي المنح 342، وحقوق المؤلف ثالثا بإجمالي إيداع 474 بـ0.03%، وإجمالي المنح 317. 33.5 مليونا المضبوطات
بلغ إجمالي مضبوطات الملكية الفكرية 33.557.474 مليونا، وإجمالي الشكاوى المستلمة 1232 شكوى، وأزالت 4423 محتوى، و1129 موقعا إلكترونيا، وبلغت زيارات الإنفاذ 2203 زيارة، وبلغت طلبات التراخيص المقدمة للأنشطة 215 طلب ترخيص، وإجمالي التراخيص الصادرة 85 ترخيصا بـ40%.
Asf:
224 قضية مقيدة
%86 قضايا العلامات التجارية
219 قرارا صادرا
12.6 ألفا تسجيل حقوق الملكية
33.5 مليونا مضبوطات
1232 الشكاوى المستلمة
4423 إزالة محتوى
2203 زيارات الإنفاذ
%40 التراخيص الصادرة
القضايا المقيدة:
العلامات التجارية: 86%
حق المؤلف: 7%
براءات الاختراع: 6.96%
التصاميم الصناعية: 0.44%
الأكثر تسجيلا لحقوق الملكية:
العلامات التجارية: 92%
التصاميم الصناعية: 4%
حقوق المؤلف: 0.03%
الأكثر قرارات صادرة:
العلامات التجارية: 84%
حق المؤلف: 12%
براءات الاختراع: 4%
MENAFN18112023000089011017ID1107451145
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