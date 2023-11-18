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86% من قضايا الملكية الفكرية للعلامات التجارية

11/18/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت العلامات التجارية 192 قضية مقيدة في الربع الثالث من العام الحالي من أصل 224 قضية، وفاقت معها 3 أنواع أخرى للقضايا بـ86%، مقابل 16 قضية مقيدة حق المؤلف بـ7%، و15 قضية براءات الاختراع بـ6.96%، وقضايا وحيدة للتصاميم الصناعية بـ0.44%، في وقت بلغ إجمالي القرارات الصادرة 219 قرارا، منها 184 للعلامات التجارية بـ84%، و27 قرارا لحق المؤلف بـ12%، و 8 قرارات لبراءات الاختراع بـ4%.
%92 التسجيل
كشف تقرير الملكية الفكرية للربع الثالث من العام الحالي، تسجيل 12.645 ألف قضية حقوق الملكية، وتصدرت العلامات التجارية تسجيل الحقوق، بإجمالي 11.614 ألف إيداع بـ92%، وبلغت المنح 5857، وحلت التصاميم الصناعية ثانيا بإجمالي إيداع 557 بـ4%، وإجمالي المنح 342، وحقوق المؤلف ثالثا بإجمالي إيداع 474 بـ0.03%، وإجمالي المنح 317.
33.5 مليونا المضبوطات
بلغ إجمالي مضبوطات الملكية الفكرية 33.557.474 مليونا، وإجمالي الشكاوى المستلمة 1232 شكوى، وأزالت 4423 محتوى، و1129 موقعا إلكترونيا، وبلغت زيارات الإنفاذ 2203 زيارة، وبلغت طلبات التراخيص المقدمة للأنشطة 215 طلب ترخيص، وإجمالي التراخيص الصادرة 85 ترخيصا بـ40%.
Asf:
224 قضية مقيدة
%86 قضايا العلامات التجارية
219 قرارا صادرا
12.6 ألفا تسجيل حقوق الملكية
33.5 مليونا مضبوطات
1232 الشكاوى المستلمة
4423 إزالة محتوى
2203 زيارات الإنفاذ
%40 التراخيص الصادرة
القضايا المقيدة:
العلامات التجارية: 86%
حق المؤلف: 7%
براءات الاختراع: 6.96%
التصاميم الصناعية: 0.44%
الأكثر تسجيلا لحقوق الملكية:
العلامات التجارية: 92%
التصاميم الصناعية: 4%
حقوق المؤلف: 0.03%
الأكثر قرارات صادرة:
العلامات التجارية: 84%
حق المؤلف: 12%
براءات الاختراع: 4%

MENAFN18112023000089011017ID1107451145

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